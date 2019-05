OTKRIVEN NAJRANIJI SAČUVANI MICHELANGELOV CRTEŽ: Genijalac ga je nacrtao olovkom i tintom kada je imao 12 ili 13 godina

U katalogu izdanom u povodu izložbe, Paul Joannides koji proučava Michelangelova djela potvrdio je Cliffordovo otkriće

Britanski povjesničar umjetnosti Timothy Clifford identificirao je najraniji sačuvani crtež velikoga renesansnog umjetnika Michelangela Buonarrotija, piše portal Artsy.

Crtež napravljen olovkom i tintom prikazuje figuru čovjeka koji sjedi na nečemu nalik tronu, odjevenog u togu, a u ruci drži žezlo. Clifford smatra da je djelo nastalo 1487. godine, kada je Michelangelo imao 12 ili 13 godina.

“Ovo je najraniji poznati Michelangelov uradak, a nastao je godinu ili dvije prije bilo kojega drugog njegova rada za koji znamo, što ga čini posebno fascinantnim”, rekao je britanski povjesničar.

‘The Seated Man’

Crtež pod nazivom “The Seated Man” u vlasništvu je anonimnoga britanskog kolekcionara koji ga je kupio u jednoj francuskoj aukcijskoj kući godine 1989. Tada je pripisan neidentificiranom umjetniku. No pošto je drugi povjesničar umjetnosti Miles Chappell ‘natuknuo’ da bi se moglo raditi o Michelangelovu djelu, kolekcionar je kontaktirao Clifforda.

Rad je trenutačno izložen u Muzeju lijepih umjetnosti u Budimpešti na izložbi talijanskih crteža iz 16. stoljeća pod nazivom “Triumph of the Body: Michelangelo and Sixteen-Century Italian Draughtsmanship”.

‘Nesavršen’

U katalogu izdanom u povodu izložbe, Paul Joannides koji proučava Michelangelova djela potvrdio je Cliffordovo otkriće, a kustos izložbe Zoltan Karpati smatra da je prava sreća što je crtež sačuvan s obzirom na to da je Michelangelo uništio brojne svoje radove.

“Neposredno prije smrti Michelangelo je spalio velik broj svojih crteža, skica i karikatura nastojeći spriječiti da bilo tko dobije uvid u njegov razvojni put, a sve iz straha da bi javnost njegova djela mogla doživjeti nesavršenima”, kazao je povjesničar Giorgio Vasari.