Mnogi muškarci negdje u dubini duše žale što njihov “alat” nije barem malo veći, no zanimljiva je činjenica da je prosječni penis kod ljudi zapravo daleko dulji nego što je to potrebno – s tehničke strane, naravno.

Gorile i čimpanze to rade s puno manjim alatom i još uvijek uspijevaju oploditi svoje ženke. Kad je u uspravnom položaju, odrasla gorila ima duljinu penisa od četiri centimetra, a erekcija čimpanze mjeri osam centimetara. S prosječnom duljinom od oko 13 centimetara, ljudi itekako zasjenjuju svoju blisku životinjsku rodbinu.

Čemu možemo zahvaliti tu prekomjernu proporciju penisa kod ljudi? Obično prirodna selekcija uklanja karakteristike koje ne služe nekoj funkciji. Na primjer, dlake na tijelu koje su ljudi većinom izgubili – nepotrebne stvari se uklanjaju jer stvaranje viška tkiva troši energiju.

Većina sisavaca ima sloj mišića ispod kože. Konji, konkretno, mogu trzati kožom kako bi se riješili muha. To su mogli učiniti i primitivni ljudi. Sada imamo samo ostatke takvoga mišića u ljudskom tijelu. Još uvijek imamo jedan od ovih površinskih mišića na vratu, mali mišić u ruci i mišić na koži skrotuma i penisa – dartalni mišić.

Većina vlasnika penisa nema pojma da oko spolnoga organa postoji mišić, jer ga možete vidjeti samo ako kožu penisa pogledate pod mikroskopom. Muškarci ne hodaju uokolo pokazujući biceps u penisu, a ni dartalni mišić ne dopušta trzanje penisa. Pa, što onda radi?

Nijedan muški sisavac ne šeta mašući penisom, osim kada mužjak osjeća veliku želju za parenjem. U većine sisavaca dartalni mišić uredno uvlači mlitavi penis u tijelo. Dok su homo sapiensi hodali goli, njihov je penis također bio skriven od pogleda.

