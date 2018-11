OTKRILA SVOJU GADNU NAVIKU U KUHINJI: ‘Uhvaćena sam usred lizanja, sad me sram’

Što biste si vi mislili da ugledate susjedu dok radi ovako nešto?

Svi mi imamo svoje male tajne navike kad je dom prazan i nema nikoga u blizini, bilo to pjevanje u četku ili imitiranje plesnih scena iz filmova. A ako vas neko uhvati na djelu, najgore što vam se može dogoditi jest da se malo zarumenite i izjurite iz prostorije.

Ne želi bacati svoju hranu

No ako je vaša navika odvratna, ili baš i ne spada u nešto što ostatak društva odobrava, vjerojatno ćete umjesto blage neugode osjećati pravi sram, te ćete biti zabrinuti hoćete li ponovo sresti tu osobu. Tako je jedna mama koja je uhvaćena usred navike koju ima vezano za pranje suđa, a za koju i sama priznaje da je odvratna, rekla da ju je sram što ju je susjeda vidjela kad je pogledala kroz prozor.

Pišući na forumu Mumsnet, u odjelu “Nerazborita sam”, napisala je, “Nerazborita sam jer osjećam sram. Digla sam glavu, isplaženog jezika i ugledala susjedu s druge strane kako gleda kroz svoj kuhinjski prozor u mene kako oblizujem tanjure prije no što ih stavim u perilicu suđa.

Nisam bila sigurna bih li se trebala osjećati užasnuto jer sam uhvaćena doslovno usred lizanja svog posuđa, ili da samo kažem, pa, to je ionako moja hrana koju volim, i ništa se neće baciti barem dok sam ja u blizini. No ipak je to i odvratno, zar ne… oh… totalno sam neodlučna… samo što jednostavno uživam u okusu i ne želim da išta ostane!”

Urnebesni odgovori uljepšali joj dan

Druge su se majke složile da je to odvratno i “stvarno gadno”. Neke su pak rekle da to ovisi o tome čije tanjure liže. “Ližeš li sve korištene tanjure ili samo svoje nakon obroka”, pitala je jedna od korisnica Mumsneta. “Ako samo svoje onda je manje odvratno, ali ako ližeš sve korištene tanjure onda ti stvarno treba pomoć!”

Druga je napisala, “Oh, ovo je stvarno puno gore nego što sasm mislila kada sam kliknula na temu. Dvojim se između želje da doznak više o ovom slučaju i straha da mi želudac neće izdržati.”

“Iskreno, mislim da je to odvratno. Jedna je stvar polizati vlastiti tanjur na kraju jela, što je samo loš odgoj, a skroz je nešto drugo lizati svačje ostatke prije no što staviš suđe na pranje.”

Srećom, lizateljica tanjura dobro je primila odgovore. Odgovorila im je “Kako je ovo urnebesno, uljepšale ste mi dan!”

Nadamo se da će sada prestati lizati tanjure, ili barem kupiti rolete da ju susjede ne mogu špijunirati.