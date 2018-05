PAR SATI VOŽNJE OD NAS: Znate li gdje su ovi prizori koji će vas ostaviti bez daha? Kad saznate, odmah ćete krenuti…

Samo nekoliko sati vožnje automobilom potrebno vam je da stignete do prekrasne Mađarske. Iako nema more, ova zemlja obiluje kulturnim i povijesnim atrakcijama, zanimljivim mjestima, odličnom hranom i dobrim smještajem po povoljnim cijenama.

Posljednjih godina putovanja u Budimpeštu pravi su hit među Hrvatima, no osim glavnog grada, Mađarska nudi mnoštvo gradova i atrakcija koje vrijedi vidjeti.

Pečuh – jedan od najljepših mađarskih gradova

Predivan gradić, samo pola sata vožnje udaljen od hrvatske granice ponudit će pravi mediteranski štih u srcu Mađarske. Po mnogima ovo je jedan od najljepših gradova te zemlje, poznat i kao europska prijestolnica kulture 2010. godine. Pečuh je peti po veličini grad u Mađarskoj, a ujedno i jedan od najstarijih gradova, čija povijest seže u davno drugo stoljeće, kada su Rimljani osnovali grad Sopianae. Grad ima brojne znamenitosti, a najpoznatija od svih je zasigurno ranokršćanska nekropola Sopianae koja potječe iz 4. stoljeća, a ima podzemne grobne komore.

Posebna je po zidovima oslikanim rijetkim kršćanskim temama i nadzemnoj memorijalnoj kapeli. Upisana je na UNESCO-ov popis mjesta svjetske baštine u Europi 2000. godine kao spomenik iznimne važnosti koji svjedoči o snazi kršćanske zajednice u provinciji Rimskog Carstva. Pečuh skriva i brojne druge atrakcije kao što su Katedrala sv. Bertalana iz 12. stoljeća, toranj Barbakan iz 15. st., Sinagoga iz 1869. godine, Poštanski muzej, Muzej renesanse, Muzej Janusa Pannoniusa. Vidljivi su i ostaci turske arhitekture, a najpoznatiji primjerci su Džamija Jakovali Hasana, ostaci Memi Pašinih kupki i Mauzolej čuda Idris Babe. Više o ljepotama Mađarske saznajte ovdje.

Eger – najljepši barokni grad

Gad Eger na sjeveru Mađarske spada među najljepše barokne gradove Europe. Diči se slavnom prošlošću o kojoj svjedoče brojni dobro očuvani i brižno restaurirani arhitektonski spomenici. Muzej kaznionica, Panoptikum, Muzej kovanog novca, Umjetnička galerija u kojoj su izložena djela koja potječu iz razdoblja od 16 . do 19. stoljeća, samo su dio onoga što možete vidjeti u Egeru. Osim toga, ondje se nalazi i druga najveća crkva u Mađarskoj u kojoj su najveće orgulje u ovoj državi te jedna od najljepših knjižnica koja je smještena u nekadašnjoj gimnaziji. Ovaj kraj poznat je i po odličnim crnim vinima te finim jelima, a specijalitet je tradicionalno jelo “Egri Bikaver” (krv egerškog bika). Više o ljepotama Mađarske saznajte ovdje.

Miskolc – kulturni spomenici koji ostavljaju bez daha

Treći po veličini grad u Mađarskoj krije bogatu kulturu i nevjerojatne prirodne i arhitektonske spomenike. U grčkoj pravoslavnoj crkvi možete se diviti najvećoj zbirci ikona s ukupno 88 slika. Crkvi pripada i muzej čiji izlošci dobro predstavljaju pravoslavnu umjetnost u Mađarskoj. Dvorac Diósgyőr se prvi put spominje 1271., a svojim izlošcima prikazuje sve o svojoj dinamičnoj povijesti. Na posjedu se nalazi najveći panoptikon srednje Europe, dvorska kupelj sa saunom i velebni park.

Važan spomenik industriji je 1810. sagrađena ljevaonica željeza u mjestu Újmassu. U blizini se nalaze terme, u mjestu Miskolctapolcu. Toj se lokaciji pripisuju razna ljekovita svojstva i učinci kod raznih oboljenja. Posebni svjetlosni efekti, termalni izvori i podzemne struje učinit će vaš odmor nezaboravnim. Kako je Mađarska poznata po svojim termama i ljekovitim izvorima, vrijedi posjetiti i jedno od popularnijih lječilišta i kupališta u istočnom mađarskom gradu Hajduszoboszlu, u kojem termalni izvori prodiru s 1100 metara dubine. Više o ljepotama Mađarske saznajte ovdje.

Nacionalni parkovi Aggtelek i Hortobagy – fenomeni koje morate vidjeti

Špilja Baradla u Aggteleku leži sjeverozapadno od grada Miskolca te se nalazi na UNESCO-ovom popisu svjetske kulturne baštine. Bez sumnje je jedan od najupečatljivijih geoloških fenomena na svijetu. Špilja se djelomično nalazi na slovačkom teritoriju. U njenoj unutrašnjosti teče podzemni potok, a razne kamene formacije osupnut će posjetitlje. Tu se nalazi i koncertna dvorana s redovitim koncertima svih vrsta. Nude se razne vrste obilazaka ove lijepe špilje. Oduševit će vas i Nacionalni park Hortobagy koji se proteže na oko 800 četvornih kilometara na istoku zemlje poznatijem kao Pustara. Dio je Velike mađarske ravnice, koja se smatra i najvećom travnatom površinom u Europi. Više o ljepotama Mađarske saznajte ovdje.

Jezero Balaton – uživanje na mađarskom moru

Zamislite more gdje obzor ne nestaje u beskrajnoj daljini, gdje zalazak sunca oslikava blistav zlatni most na vodi. Balaton, najveće jezero srednje Europe, upravo je takvo mjesto. Vulkanske planine koje se izdižu visoko iznad svilene vode, obronci prekriveni lozom po kojima su raspršene bijele vinogradarske kućice i sredozemno okružje kotline Káli među najljepšim su regijama u zemlji. Tisućljetna povijest Mađarske oživljava u dvorcima i palačama regije Balaton, a njezine termalne kupke omogućuju posjetiteljima fizičko i duhovno pomlađivanje. Obiteljske vinarije mame posjetitelje popodnevima ispunjenim veselim pijuckanjem vina, dok ih ljetni festivali pozivaju na razuzdane zabave. Aktivnosti na otvorenom ne zahtijevaju ništa osim malo ustrajnosti ako se odlučite za bicikliranje, mrvicu hrabrosti u avanturističkim parkovima ili malo strasti na jedrilici. Jezero Balaton idealno je mjesto za uživanje cijele obitelji, od najmanje djece do baka i djedova, i to tijekom cijele godine. Više o ljepotama Mađarske saznajte ovdje.

Sadržaj donosimo u suradnji s Mađarskom turističkom zajednicom