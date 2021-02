OSJETITE I ONE NAJMANJE POTRESE? Stiglo službeno objašnjenje zašto i, vjerovali ili ne, ima veze s pandemijom

Godina 2020. na Zemlji bila je najtiša u proteklih nekoliko desetljeća jer je pandemija covida-19 značajno smanjila ljudske aktivnosti i njihov utjecaj na koru planeta, prema globalnoj znanstvenoj studiji.

Međunarodna skupina seizmologa iz 33 zemlje izmjerila je pad do 50 posto u tzv. ambijentalnoj buci koju stvaraju ljudi putujući te mehanizacija tvornica nakon što su uvedene mjere ograničenja širom svijeta.

