OSJEČKI PEDIJATAR CITIRAO POZNATOG ATEISTA: ‘Kada takvog nakaznog Boga protjerate iz života, život vam postaje jednostavniji i bolji’

Pedijatar-intenzivist na Odjel intenzivnog liječenja djece KBC Osijek, Igor Berecki, objavio je na Facebooku post u kojemu je citirao što je Stephen Fry, engleski glumac i pisac, deklarirani ateist, odgovorio na pitanje što bi rekao kada bi nakon smrti otišao u nebo i tamo ipak sreo Boga licem u lice.

“Rekao bih mu: ‘Koja ti je to fora da djeca obolijevaju od raka kostiju? Kako se usuđuješ? Kako se usuđuješ kreirati svijet u kojemu beskrajno pate oni koji ništa nisu skrivili? To jednostavno nije u redu, to je vrhunaravno zlo. Čemu to? Kome je to potrebno? Zašto bih trebao štovati jednog hirovitog, zlog, glupog Boga koji je stvorio svijet tako pun nepravde i boli?’ To bih mu rekao”, rekao je Fry

Pogrešni uvjeti za ulazak u raj

Na pitanje misli li da će mu s takvim stavom biti dopušten ulazak u Nebesa, Fry je odgovorio, piše Berecki, da ne misli, ali da ne bi to ni htio. “Ne bih u raj pod njegovim uvjetima, jer njegovi uvjeti su pogrešni. S druge strane, da umrem a tamo me dočekaju Had i još 12 grčkih bogova, s njima bih se puno bolje slagao, jer grčki bogovi nisu glumili da nemaju ljudske strasti i nedostatke, nisu se pretvarali da su iznad ljudi u svojoj hirovitosti i svojoj nerazumnosti. Nisu se predstavljali kao svevideći, mudri, svesrdni i dobronamjerni…

Jer ako je ovaj svijet, ovaj Svemir zaista stvorio Bog, taj Bog je posve očito manijak… sasvim sebični, potpuni manijak. A od nas se očekuje da bismo trebali provesti svoj život na koljenima zahvaljujući mu na tome? Kakav je Bog koji to od nas zahtjeva? Da, svijet jeste predivan, ali u tom svijetu recimo postoje kukci čiji se čitav životni ciklus sastoji od toga da se djeci ukopaju u oči i oslijepe ih jedući im oči iznutra. Zašto, zašto si nam to učinio? Jer, mogao si kreirati svijet u kojem to ne postoji. Ovo jednostavno nije prihvatljivo.

Dakle, ateizam nije samo nevjerovanje u postojanje Boga, već pretpostavka i propitivanje da – ako Bog postoji – kakav je on? A savršeno je očito da je monstruozan, beskrajno monstruozan i kao takav ne zaslužuje nikakvo poštovanje. Po meni, u trenutku kada takvog nakaznog Boga protjerate iz svojega života, život vam postaje jednostavniji, čistiji, bolji i više vrijedan življenja”, rekao je Fry, piše Berecki.

