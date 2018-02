OSAM SATI SNA VAM JE NEMOGUĆA MISIJA? Ostvarite je uz pomoć ovih trikova – pale čak i ako rano ustajete

Možda će vam se neke činiti bizarnima, ali sve su ove metode testirane od strane stručnjaka, koji se kunu u njihovu učinkovitost

Nedostatak je sna jedan od najčešćih okidača zdravstvenih problema. Može ostaviti posljedice na brojne procese u tijelu, a povezuje se s debljanjem, dijabetesom tipa 2, pa čak i Alzheimerovom bolešću. Samo jedna izgubljena noć ima nevjerojatno negativan utjecaj na pamćenje. Nažalost, znati da vam treba tih 7 – 8 sati sna nije isto što i uspjeti to postići. Čak 70 posto svjetske populacije ne spava dovoljno, a trećina ljudi spava samo 5 – 6 sati dnevno. Bilo da imate problem sa zaspivanjem ili se budite noću, postoje trikovi uz koje ćete konačno ostvariti taj ideal od osam sati sna.

Ne idite u krevet prerano

To je najčešća pogreška koju čine ljudi koji loše spavaju s namjerom da to promijene. Onda leže tako satima prevrčući se, a s time raste nervoza jer ne mogu zaspati. To može stvoriti negativne asocijacije na spavanje i nedostatak sna pretvoriti u kroničnu nesanicu. Prema pravilu biste trebali zaspati u roku od 15 minuta otkad vam glava dotakne jastuk. Stoga, ako legnete u 22 h i vrtite se do ponoći, to je znak da trebate kasnije leći.

Jedite više luka i poriluka





Ili češnjaka i artičoke. Ova skupina povrća sadrži probiotička vlakna koja hrane dobre bakterije u crijevima. Dokazano je da ravnoteža crijevnih bakterija ima golem utjecaj na sveopće zdravlje, ali i na spavanje. Istraživanje na miševima pokazalo je da su jedinske koje su hranili probioticima dulje spavale od ostalih.

Neka odijevanje pidžame postane rutina

Problem je kod odraslih što većina ne njeguje spavalačku rutinu. Prijelazak iz budnosti u san često je prenagao, zbog čega se tijelo i um ne mogu na vrijeme opustiti. Zato je važno imati neku rutinu prije spavanja koja najavljuje da slijedi dio dana u kojem se spava. Odijevanje pidžame, pranje zuba i pijenje toplog napitka stvaraju ritual koji mozgu signalizira da je vrijeme za spavanje.

Slušajte opuštajuće zvukove

Pozadinski zvukovi koji se nazivaju “ružičastom bukom” tijekom noći pomažu ljudima s tankim snom da dulje spavaju bez prekida. Ružičasta buka slična je bijeloj buci (statično zujanje televizora bez tona), ali je slabije kvalitete i manje štetno. Obično se opisuje kao padanje kiše na pločnik. Istraživanje je pokazalo da su ljudi bolje spavali s ružičastom bukom u pozadini nego kad su bili u potpunoj tišini. Primjerke takvih zvukova možete skinuti u vidu aplikacije.

Stavite crveno svjetlo u kupaonicu

Upravo tako. Sljedeći put kad ustanete tijekom noći na WC, lakše ćete ponovno zaspati po povratku u krevet. Kupaonice su obično vrlo osvijetljene, a samo nekoliko minuta pod takvom rasvjetom može biti dovoljno da stanice oka prestanu oslobađati melatonin, što rezultira razbuđivanjem. Crveno svjetlo ne stimulira te stanice, tako da biste trebali znatno lakše i brže ponovno zaspati.

Čitajte dosadnu knjigu nastojećki

Ako ne možete zaspati u roku od 15 – 20 minuta nakon lijeganja, ustanite i otvorite neku dosadnu knjigu. Poslužit će vodiči za instalaciju digitalnog prijemnika ili tako nešto. Na taj način doslovno kažnjavate mozak što vam ne da spavati te će on ubrzo odustati i zaključiti kako bi bilo bolje da se vratite u krevet.

Na poslu sjedite uz prozor

Ljudi koji rade u uredima s više prirodnog svjetla u prosjeku spavaju 45 minuta dulje nego oni koji nisu izloženi dnevnom svjetlu. Izloženost sunčevoj svjetlosti tijekom dana pomaže mozgu zaključiti kad je vrijeme za spavanje. Ako radite u mračnom prostoru, pokušajte izaći na barem 20 – 30 minuta van tijekom radnog vremena.