OPTUŽIO CURU DA GA VARA, ALI OVAKVOM RASPLETU SE NIJE NADAO: ‘Nisam više mogla…. Samo sam htjela piletinu!’

Iako je dečku priznala što je radila, on joj ne vjeruje pa se djevojka pita kako da mu dokaže da nije spavala s nekim drugim

Jedna Redditovka tvrdi da je dečko prekinuo s njom nakon što ju je optužio za prevaru, no ona tvrdi da ga nije varala, već nešto posve drugo. Naime, iskradala se iz kuće u McDonald’s i to je tajila svome dečku veganu, no on joj ne vjeruje.

Objasnila je da su u vezi bili tri godine i živjeli zajedno. Kada su se uselili zajedno odlučila je postati veganka, baš poput njega. No, posljednjih mjeseci nije se mogla oduprijeti okusu pohane piletine.

Nije htjela razočarati svog partnera pa je iza njegovih leđa posjećivala McDonald’s i jela pileće medaljone. Činila je to barem dvaput tjedno i izmišljala razne izlike, a kupila bi nekoliko stvarčica u supermarketu kako bi imala alibi.

“Na putu kući svratila bih u supermarket i kupila nekoliko namirnica koje uopće nismo trebali kako bih bila uvjerljivija. Mjesecima sam to radila, ali postao je sumnjičav. Jučer je pukao i optužio me za varanje jer često odlazim od kuće i ne dam mu da ide sa mnom”, objasnila je na Redditu.

“Prekinuo je sa mnom. Sve sam mu priznala, ali ne vjeruje mi. Misli da lažem da idem u McDonald’s i uvjeren je da spavam s drugim tipom. Kako da mu dokažem da ga nisam varala? Nikad nisam mislila da ćemo prekinuti zbog ovakve gluposti”, zaključila je.

Podvojene reakcije

Iako je neutješna djevojka tražila pomoć drugih korisnika Reddita, oni nisu skrivali koliko im je ova situacija urnebesna.

“Umirem od smijeha, ali shvaćam njegovu sumnju”, “On vidi kako mu se djevojka iskrada iz kuće u kasne sate, odbija da on ide s njom i vrati se za nekoliko sati. Naravno da ne izgleda dobro”, “Ne znam zašto mu jednostavno nisi rekla da ideš po pileće medaljone”, “Ako si platila karticom, pokaži mu to na bankovnoj aplikaciji, tako ćeš sve dokazati”, pisali su.

No, bilo je onih koji misle da razlog prekida nije “glupost”, već da je opravdan jer je dečku lagala i skrivala nešto o sebi.

“Iskrenost je ključ uspješne veze. Kada nešto radiš partneru iza leđa, obično se to sazna. Nauči lekciju iz ovoga i pokušaj biti iskrena u novoj vezi jer laganje može dovesti samo do patnje”, poručila joj je jedna korisnica.