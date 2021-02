Svatko voli dobru optičku iluziju – a ovaj zgodan test percepcije dovodi u pitanje kako vidimo svijet oko sebe. Pogledajte linije na gornjoj ilustraciji (ili možete vidjeti cjelovitu sliku u nastavku). Kakve linije vidite? Jesu li to ravni, oštri cik-cakovi ili mekani, zakrivljeni valovi? Vidite li samo jednu vrstu ili obje?

Ova optička varka, koju je osmislio eksperimentalni psiholog Kohske Takahashi s japanskoga sveučilišta Chukyo 2017. godine, naziva se “iluzijom sljepoće zakrivljenosti” i to je samo još jedan primjer kako ne možemo uvijek vjerovati svojim očima kad gledamo u nešto.

Ako ste poput većine ljudi, vjerojatno ćete vidjeti i valovite i cik-cak crte u naizmjeničnim parovima – barem biste tako trebali vidjeti ako gledate u crte na sivoj pozadini koja dominira sredinom slike. Sada pogledajte linije u gornjem lijevom i donjem desnom kutu slike, gdje je pozadina bijela ili crna. Primjećujete li da se događa nešto drugačije?

Ako vam crte na tim crno-bijelim područjima izgledaju valovito, ali također vidite cik-cak linije u sivom srednjem dijelu, čestitamo – upravo ste dobili dijagnozu sljepoće zakrivljenosti! (Bez brige, to nije stvarno zdravstveno stanje ili nešto zabrinjavajuće.)

Ali zašto toliko nas na ovoj slici vidi cik-cak linije, a zapravo su sve crte na njoj valovite? Prema Takahashiju, to bi moglo biti povezano s načinom na koji naše oči razlikuju valove i kutove u stvarnom svijetu – a moguće je da način na koji to dvoje razdvojimo pokrene neku vrstu sukoba u vizualnom sustavu mozga.

“Pretpostavljamo da se osnovni mehanizmi za percepciju nježne krivulje i mehanizmi tupe percepcije kuta natječu jedni s drugima na neuravnotežen način”, objasnio je Takahashi u svom radu, “a percepcija kuta može biti dominantna u vizualnom sustavu.”

I love this illusion, and dynamically it's pretty amazing also. The waviness/spikiness of the lines never changes, just the position of the black/white elements pic.twitter.com/yysT2h9Vqp

— Gavin Buckingham (@DrGBuckingham) December 23, 2019