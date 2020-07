OPTIČKA ILUZIJA KOJA JE IZLUDJELA INTERNET: Nitko ne kuži što se na ovoj fotki događa. A vi?

Sarosh Lodhi, indijski fotograf čija je specijalnost fotkanje divljih životinja, lani je putujući Kenijom fotografirao dvije zebre koje su dobrano zbunile internet.

“Fotkao sam zebre u Maasai Mari, isprobavao razne kreativne tehnike. Onda sam ugledao kako mi se približavaju dvije zebre. Očekivao sam neku interakciju, naguravanje ili grickanje pa sam zadržao fokus na tom paru. Nastavile su se približavati i na moje oduševljenje tako su se poravnale da sam mogao okinuti fotku na kojoj je očita optička iluzija”, otkrio je Lodhi za Insider.

Upravo zbog je ta optička iluzija izludjela društvene mreže jer se nitko ne može složiti koja zebra gleda u fotoaparat.

Let’s see who can tell which Zebra is in front. Clicked & asked by friend @saroshlodhi. pic.twitter.com/RNAMBJrk1K

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 8, 2020