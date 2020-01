OPČINJENI STE OVAKVIM PRIZORIMA? ‘Rockstacking’ nam daje gotovo mističan osjećaj smirenosti, no postoji mračna strana te magije

Preslagivanje kamenja ili stijena za vas je možda bezazleno, no to nikako nije slučaj sa životinjama koje se nastanjuju u tim enklavama

Društvene mreže vrve fotografijama predivno aranžiranog kamenja i stijena koji hrabro prkose gravitaciji označenih s hashtagom “rockstacking”, a u pozadini nazire se zapanjujuća prirodna pozadina. Takve objave kod promatrača izazivaju gotovo mističan osjećaj smirenosti. No, znanstvenici upozoravaju kako takvi prizori posjeduju i svoju mračnu stranu, piše Science Alert.

“To je globalni fenomen… Ovaj trend je sve izraženiji gdje god se kamenje ili stijene nalaze. Prošle godine smo ga uočili i u staništu nekih ugroženih vrsta. To je bio znak za oglašavanje alarma za uzbunu”, izjavio je za ABC News ekolog Nick Clemann s australijskog Instituta za istraživanje okoliša Arthur Rylah.

Na taj problem nas ekolozi upozoravaju već godinama, objašnjava Clemann. Naime, kada ljudi premještaju kamenje ili stijene koje nađu u prirodi, bilo da se radi o plažama, šumama ili pustinjama, mogu napraviti veliku štetu.

Ono što ljudima izgleda kao beživotni kamen koji leži na zemlji ili u rijeci ustvari je sastavni dio prebivališta neke životinje. Ako uzmete takvo kamenje kako biste ga fotografirali, možete ugroziti život neke životinje ili čak i cijele vrste.

Kamenje je sklonište za životinje

Preslagivanje kamenja ili stijena za vas je možda bezazleno, no to nikako nije slučaj sa životinjama koje se nastanjuju u tim enklavama ili im one služe kao sklonište od vremenskih nepogoda i grabežljivaca.

“Neke od ugroženih vrsta koje proučavamo prebivaju u sićušnim kolonijama u maloj kamenoj stijeni, a malo preslagivanja u tom području može izbrisati postojanje cijele kolonije”, opomenuo je Clemann.

Problem može nastati, tvrdi on, čak i kada ljudi vrate kamenje tamo gdje su ih našli jer čak i to može ugroziti životinje koje su tu živjele. One nakon toga napuštaju svoje stanište.

Drugi problem je erozija tla. Uklanjanje stijena ili kamenja izlaže prethodno skriveno tlo koje nakon toga polako nestaje, što umanjuje površinu zemlje na kojoj biljke mogu rasti.

Vrijeme je da ljudi počnu realno razmišljati

“Pomicanje kamenja može biti štetno i za osjetljive ekosustave rijeka i potoka. Tako se ugrožava ekosustav riba i vodenih beskralježnjaka. Mnoge vrste polažu svoja jaja u pukotine među stijenama, a njihovo premještanje može rezultirati time da se jajašca izgube ili ih se domognu grabežljivci”, objasnili su iz udruge Ausable River Association.

Znanstvenici tvrde kako je vrijeme da ljudi počnu realno razmišljati o šteti koju naprave kada uzimaju kamenje ili stijene iz njihovog prirodnog okruženja. To nipošto nije način slavljenja prirode.

“Ljudi to rade, a ne znaju gdje se uopće nalaze: ima li to mjesto neku ekološku ili povijesnu važnost. U prirodi sve ima svoje mjesto. Mislim da je kreativnost sjajna i mislim da je ulazak u prirodu fantastičan, ali s razvijanjem društvenih mreža svi su to počeli raditi… Prvo pravilo okoliša jest ‘ne ostavljaj tragove'”, rekao je John Hourston iz neprofitne organizacije za zaštitu okoliša Blue Planet Society za BBC News 2018. godine.