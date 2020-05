ONI SU U KORONAKRIZI VIDJELI PRILIKU: Vinkovačka tvrtka osmislila jedan dezinfekcijski proizvod i spasila radnike od otkaza

Zbog pada potražnje od 50 posto za profilima ulaznih vrata, direktor tvrtke Grad-Export odlučio je početi s proizvodnjom dezinfekcijskih barijera za obuću, kojih je u nepunih mjesec dana uspio prodati više od 1000

Mnogi su tijekom epidemije koronavirusa i potpune blokade gospodarstva, koja je uzrokovala novu financijsku krizu, tvrdili da su krize prilika za razvoj i ponovni uzlet. Pred upravom tvrtke Grad-Export iz Vinkovaca stajala je dvojba – zatvoriti vrata ili se prilagoditi tržištu sa smanjenom potražnjom i proizvesti nešto novo. Odlučili su se za drugu varijantu i tržištu ponudili dezinfekcijsku barijeru za obuću, koja se poput otirača postavlja ispred ulaznih vrata. O tome da je ova odluka bila dobra svjedoči i da je njihov proizvod vrlo tražen u Španjolskoj i to svega nekoliko tjedana nakon smišljanja i početka proizvodnje.

“Ideja za barijeru je moja, razradili su je suradnici u tvrtki i, što je najvažnije, tržište ju je odlično prihvatilo”, kazao je za Jutarnji list Petar Šimić, osnivač, vlasnik i direktor Grad-Exporta.

Nitko nije dobio otkaz

Na plasiranje DS-barijera na tržište motivirala ga je brzorastuća potražnja za dezinfekcijskim i zaštitnim sredstvima, ali i 50-postotni pad potražnje za panelima ulaznih vrata, čime su se bavili do koronakrize. Upravo je koronakriza tvrtku umalo otjerala u propast. Šimić kaže kako je već 50 posto ljudi poslao kući, jer nije bilo posla, ali nikoga od 186 radnika nije otpustio.

Oni sada rade na barijeri čija se cijena, ovisno o dimenzijama, kreće od 240 kuna na više, a izrađena je od vakuumiranog i profiliranog PVC-a, čelične ispune, protuklizne EPDM gume i pričvršćivača. Dosad su iz Grad-Exporta isporučili više od 1000 ovih barijera.

“Jedna od stvari koja se zna o koronavirusu jest da se može prenijeti i na obući jer se virus sliježe. Sigurno je da nabavom DS-barijere svaki vlasnik obrta ili svaka ustanova daje do znanja da brine o zaštiti zdravlja. Vidimo, primjerice, da trgovine nabavljaju termo kamere za mjerenje temperature kupcima. Nekome to možda smeta, ali meni, recimo, kao kupcu koju ulazi u takvu trgovinu, ne smeta. Cijenim to što netko brine o mome zdravlju. U svakom slučaju, zaštitna sredstva i oprema su trend koji moramo slijediti, a preduvjet je da imate opremu koja može proizvesti takav proizvod, što moja tvrtka ima”, naglasio je Šimić.

Pravovremena reakcija države

Za razliku od brojnih kolega poduzetnika, vlasnik vinkovačke tvrtke pohvalio je Vladine napore za spas gospodarstva i očuvanje radnih mjesta. S obzirom na pad prihoda od 50 posto, odlučio je iskoristiti mjeru isplate “minimalca”.

“Država je reagirala pravovremeno na krizu koja je buknula vrlo brzo, na koju se nitko nije, niti se mogao, pripremiti jer nije znao da može nastupiti takav pad i potražnje i ponude u gospodarstvu”, zaključio je Šimić.