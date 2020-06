BuzzFeed je pozvao čitatelje da mu otkriju detalje o seksualnim iskustvima s muškarcima koji imaju mikropenis

U slučaju da se pitate, prosječna dužina penisa kod odraslog muškarca je 13,5 centimetara u erekciji, dok se sve manje od sedam centimetara smatra mikropenisom. Oko 0,6 posto muške populacije ima takav penis.

BuzzFeed je pozvao čitatelje i čitateljice da im otkriju detalje o seksu s muškarcima s mikropenisom, a oni su se raspisali.

Psihologinja Kate Balestrieri tvrdi da kvaliteta seksualnog iskustva ovisi o ‘akciji’ prije penetracije. “Postoje razne igračke kojima možete nadoknaditi neke stvari, no ništa ne može nadomjestiti samopouzdanje, poljupce, sjajnu predigru i sirovu seksualnu energiju”, objasnila je.

Kralj izdržljivosti

“Bila sam u vezi s tipom koji ima mikropenis dvije godine i bio je fantastičan u krevetu pa nam to nikad nije bio problem. Brzo smo naučili koje nam poze odgovaraju s obzirom na njegovu veličinu. Bio je jako izdržljiv pa bismo se obično seksali satima, što je jedna od prednosti njegove veličine. Mislim da je on bio jedan od najboljih ljubavnika koje sam ikad imala.”

Igla u plastu sijena

“Bila sam na nekoliko spojeva s tim dečkom, a shvatila sam da ima mikropenis kada sam mu odlučila pružiti oralni seks. Budući da mu je penis tako mali, bio je prekriven slojem stidnih dlačica koje su se nakupile u mom grlu. Bilo je to kao da tražim iglu u vrlo čupavom plastu sijena. Pokušali smo se seksati u psećoj pozi, ali nije išlo. Nakon toga sam ja završila na njemu, a on je trljao penis o moje bedro i povremeno mi dodirivao vaginu. To nije bilo moje najbolje seksualno iskustvo, ali nije bilo ni najgore.”

Mini mrkva

Prvi put sam se susrela s mikropenisom kao brucošica. Bio je to tek drugi penis koji sam vidjela u životu pa sam samo pomislila da je moj prvi dečko jednostavno bio obdareniji. Tek nakon što sam pitala prijateljice jesu li ikad vidjele penis veličine mini mrkve, shvatila sam da ovaj tip ima mikropenis. Sviđao mi se pa smo se družili i prakticirali oralni seks. Bilo je sjajno jer mi je cijeli stao u usta bez ikakvih problema. Nikad se nismo poseksali i nismo razgovarali o tome jer mi je bilo neugodno to spomenuti. Veza nam se naposljetku samo razvodnila. Kada se prisjećam, njegov penis je bio doslovno veličine mog palca.”

Kralj predigre

“Stvari su se brzo zahuktale između ovog tipa i mene. No, kada sam mu gurnula ruku u hlače, nisam mogla ništa naći. Iskustvo je bilo pomalo neugodno, a on je odmah rekao: ‘Znam da nisam baš obdaren, ali mogu ti to nadoknaditi’. Nije lagao jer kada mi je pružio oralni seks bilo je nevjerojatno. Definitivno je znao što radi i uživao je u tome. Seks sam jedva osjetila, ali potrudio se da svršim nekoliko puta prije nego što je i počeo.”

Najbolji analni seks

“Moj bivši dečko s kojim sam bila dvije godine imao je mikropenis. Nisam bila s puno frajera prije njega pa mi to nije bilo veliki problem, posebno zato što nam je seks bio odličan. Kada mu je penis bio spušten, jedva da se vidio. Još uvijek sam zbunjena kako je uspijevao sve što je radio jer sam jača cura, ali definitivno smo imali sjajan seksualni život. Stoga, ne odustajte dok ne probate. Osim toga, obzirom na njegovu veličinu, to mi je bio najbolji analni seks u životu.”

Bez kompleksa

“Jednom sam se spetljala s jako dragim dečkom. Kada sam mu stavila ruku u hlače, tražila sam u svim pravcima jer sam mislila da nešto ne nalazim. Odjednom sam napipala neku čudnu kvržicu. Počeo je stenjati, a tek onda sam shvatila da je to njegov penis. Bio je tako mali da su mi trebala samo dva prsta da ga držim, ali njemu je bilo sjajno i nije imao komplekse oko toga.”

Magija s prstima

“Jedne noći spetljala sam se prijateljem od bivšeg. Kada se skinuo, vidjela sam da mu je penis veličine mog palca, možda čak i manji. Srećom, bio je jako talentiran s prstima i bilo je tako strastveno da smo pali na njegovu gitaru koju mi je poslije svirao dok smo se ljubili. Do danas, to mi je najromantičniji seks za jednu noć.”

Poput malog prsta

“Bila sam s tipom kojeg sam znala iz srednje škole, a spetljali smo se tek kasnije. Kada smo bili zajedno, bilo nam je lijepo i htio je da uživam. Što se tiče seksa, upozorio me da nije baš obdaren. Prije toga sam vidjela dovoljno penisa i to me nije zabrinjavalo, ali ovaj je bio veličine mog malog prsta. Iako sam jedva išta osjetila tijekom penetracije, predivno smo se mazili nakon toga.”

Tri centimetra

“Spavala sam s tipom koji je imao penis dug tri centimetra. Bio je tanak poput štapa, ali seks nije bio loš jer se trudio. Nisam dotad imala puno iskustva, a zbog njegove veličine bilo mi je puno lakše isprobavati razne poze. Ne žalim zbog tog iskustva jer sam puno naučila. Učinio je sve da nam bude lijepo, bez obzira na veličinu svog penisa.”

Osjetljivi tip

“Bila sam u vezi s predivnim frajerom koji bi se počeo čudno ponašati čim bih krenula rukama dodirivati njegove prepone. Kasnije sam saznala i zašto. Njegov penis je bio tako malen da se jedva vidio. Bio je velik kao vrh mog prsta. Bilo mu je neugodno zbog toga i trudio se to zaboraviti pa smo radili sve osim seksa. Šteta jer su mi sve te druge stvari bile odlične, ali on je bio toliko opterećen svojim mikropenisom da bi se smrznuo svaki put kad smo bili intimni. Prekinuli smo nakon nekoliko mjeseci, djelomično zbog naše seksualne nekompatibilnosti. Šteta, jako mi se sviđao.”

Najbolji seks

“Upoznala sam tipa preko Tindera i nisam znala da ima mikropenis sve dok se nismo počeli ‘hvatati’. Samo su ga zanimale moje potrebe, znao je gdje me treba dirati i kako. Doživjela sam nekoliko orgazama prije nego što je on skinuo hlače. Osim toga, bilo ga je jako lako zadovoljiti. Oralni seks je bio jako jednostavan, a kada je došlo vrijeme na penetraciju bila sam toliko osjetljiva da je bilo sjajno. Moram priznati da mi je to bilo jedno od najboljih seksualnih iskustava u životu.”