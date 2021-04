OTKRIVEN NOVI DINOSAUR: Kad vidite slike, prilično je jasno da u potpunosti opravdava svoje jezivo ime

Masivnim kandžama, snažnim čeljustima i oštrim zubima, novootkrivena vrsta dinosaura vladala je drenvnom Južnom Amerikom u sumrak doba dionosaura. Koliko ih palentolozi smatraju učinkovitim predatorima najbolje pokazuje ime koje su im nadjenuli – „onaj koji izaziva strah“.

Paleontolozi su otkrili izvrsno očuvanu lubanju nove vrste na poznatom fosilnom nalazištu a Baja de La Carpa u sjevernoj Patagoniji u Argentini. Daje uvid u biološku raznolikost razdoblja kasne krede, prije otprilike 85 milijuna godina, posljednjeg i najdužeg razdoblja dinosaura, prema novoj studiji objavljenoj u Journal of Vertebrate Paleontology.

Morning sketch/quick illustration. Another species described this week. The Late Cretaceous South American Abelisaurid Llukalkan aliocranianus #FossilFriday pic.twitter.com/xfecW1t1tI

Novi dinosaur nazvan je Llukalkan aliocranianus; “Llukalkan” što znači “onaj koji izaziva strah” na jeziku Mapuche Indijanaca te “aliocranianus” što na latinskom znači “drugačija lubanja”. Jedinke su bile duge oko pet metara, a vrsta pripada obitelji dinosaura zvanih abelisauridi.

Ono što je najviše šokiralo palentologe je to što su ostaci L. aliocranianus otkriveni manje od kilometra od ostataka drugog dinosaura mesojeda slične veličine iz istog razdoblja, Viavenator exxoni. Ova neposredna blizina sugerira složenu i neobičnu strukturu ekosustava između grabežljivaca na vrhu hranidbenog lanca, gdje su dvije vrste vjerojatno lovile isti plijen, možda čak i jedna drugu.

“Vjerojatno je da su ti dinosauri dijelili istu ekološku nišu i hranili se istom vrstom plijena, pa bi se međusobno natjecali, a zašto ne, čak i jeli jedni druge”, rekao je koautor studije Ariel Méndez.

“To se ne bi mnogo razlikovalo od onoga što se danas vidimo, gdje grabežljivci različitih vrsta, ali iste obitelji koegzistiraju u istom ekosustavu, poput lavova, leoparda i geparda.”

Llukalkan aliocranianus – New Abelisaurid from Argentina – found in clos proximity to Viavenator – looks like abelisaurids were apex predators in Patagonia in the Late Cretaceous: https://t.co/W8dIjSahDB pic.twitter.com/BiBggDcvvo

— Everything Dinosaur (@Everything_Dino) April 4, 2021