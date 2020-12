ONA ZARAĐUJE 7000 KUNA – TJEDNO! Samohrana majka je hit na 18+ stranici, a čak se i ne skida. Nevjerojatno čime zgrće lovu

Njezini su klijenti muškarci iz različitih sfera života koji dijele isti seksualni fetiš

Ima li vaša druga polovica neki fetiš? Biste li znali da ima? Samohrana majka Myaa-May Thompson od takvih ljudi lijepo živi i zarađuje. Ona, naime, prodaje fotografije svojih stopala zaluđenim fetišistima širom svijeta i kaže da su mnogi od njih u vezama.

Ova Britanka iz Leicestera zarađuje 800 funti ili gotovo 7000 kuna tjedno na platformi Only Fans, i to sve otkako je započela pandemija. Thompson je ispričala kako je tijekom zaključavanja počela prodavati slike svojih stopala, nošene čarape i cipele nepoznatim fetišistima s interneta, a s vremenom joj je to postao glavni izvor primanja.

Njihove žene nemaju pojma

Objasnila je da je postala majka nekoliko mjeseci prije pandemije i da se morala snaći kako bi bebi mogla kupiti sve potrepštine. Ubrzo je čula za KIK i Only Fans, gdje danas ima desetke obožavatelja.

Dok njezino dijete spava, Myaa-May fotografira svoja stopala. Njezini su klijenti muškarci iz različitih sfera života koji dijele isti seksualni fetiš. Njihove partnerice najčešće i ne slute što njih zapravo uzbuđuje, kao ni da plaćaju nepoznatoj ženi da im šalje slike svojih stopala.

Neobični zahtjevi muškaraca

Thompson kaže kako njezini klijenti traže najrazličitije stvari – jedni vole mrežaste čarape, a drugi idu toliko daleko da traže fotografije na kojima, konkretno, svojim nožnim prstima gnječi božićni puding.

Myaa-May u svojemu hobiju ne vidi ništa loše i priznaje kako s fotkanjem stopala u različiitm pozama i scenarijima svaki dan započinje čim joj dijete zaspi, prenosi The Sun.