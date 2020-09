OGLASIO SE POREČKI RESTORAN KOJI JE ODBIO INFLUENCERICU: ‘Maloljetnici nam šalju prijeteće poruke…’

Oni ne žele da im ljudi sada počnu dolaziti zbog puke mržnje prema ‘nekoj curi s interneta koju uopće ne poznaju’

Hrvatska influencerica Doris Stanković dospjela je u sve domaće medije nakon što je prije nekoliko dana podijelila svoju “šokantnu” prepisku s jednim porečkim restoranom koji je odbio počastiti je večerom u zamjenu za reklamu na njezinu Instagram storyju.

Ovaj slučaj komentirale su i brojne poznate osobe, a Doris je pala u nemilost dobrog dijela Hrvata. Nije trebalo dugo da se otkrije kako je riječ o restoranu “Cotton Club”, a sada se konačno oglasio i čovjek koji vodi njegove društvene mreže.

Neviđena podrška restoranu

“Želimo da ljudi kod nas dolaze zbog ljubavi, truda i brige koju unosimo u pripremu svakog tanjura”, kazao je za Glas Istre Vedran Jugovac, koji je, pretpostavlja se, vodio cijelu konverzaciju s dotičnom influencericom.

“Smatramo da su ljudi pretjerali s obje strane: s jedne maloljetnici koji su stali u obranu influencerice uz prijeteće poruke, njih pet posto, a s druge svi ostali koji pogrdnim tekstovima narušavaju njen ugled i nama žele uspješan rad, preostalih 95 posto”, rekao je Jugovac.

Napomenuo je i da nikako ne želi da ljudi u “Cotton Club” sada počnu dolaziti zbog puke mržnje prema nekoj curi s interneta koju uopće ne poznaju.

Sad se čulo za obje strane

Podsjećamo, Doris Stanković je od restorana tražila kompenzaciju u vidu objave na Instagramu i rekla im da je to uobičajena praksa u Hrvatskoj – šef restorana joj da besplatno jelo, a ona označi restoran na Instagramu.

“I što onda, što smo time dobili? Da se netko sprda s nama zato što smo na vašem Instagram storyju? Vaša ponuda je u najmanju ruku smiješna, to može tražiti i dobiti Madonna, Serena Williams, Will Smith. Vi možete doći kod nas jesti, uslugu ćete platiti, a mi možemo u dogovoru s vama iznos vašeg računa uplatiti u humanitarne svrhe i to objavite na svom storyju. U protivnom nema džabe ni kod stare babe. Za vas od našeg osoblja i gostiju nitko nikad nije čuo”, odgovorili su joj tada iz restorana.