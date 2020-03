ODZVONILO JE ŠARENIM TETOVAŽAMA? Boje za tetoviranje su pod sumnjom da sadrže kancerogene tvari

U Njemačkoj se umjetnici tetoviranja, njihove mušterije i proizvođači boja zajednički protive planiranoj zabrani

Europska agencija za kemikalije je predložila da se zabrane pigmenti za određene boje za tetoviranje. Posljedice za branšu bi bile velike – umjetnici tetoviranja strahuju da bi mogli biti prisiljeni na poluilegalu, piše Deutsche Welle.

Anke Zalisz sjedi na stolici za tetoviranje i zavrće rukave svoje bluze. Na podlaktici joj se vide slike jednog bandita, plesačice i žene okićene perjem; sve – šareno. Ona već 35 godina radi u salonu za tetoviranje i za to vrijeme je svojim mušterijama tetovirala bezbrojne šarene slike. No, to bi ubuduće moglo postati mnogo teže.

Europska agencija za kemikalije (ECHA) predložila je da se određene tvari koje sadrže boje za tetoviranje povuku iz opticaja. U to spadaju pigmenti boja plavo 15 i zeleno 7, koje su sadržane u dvije trećine svih boja za tetoviranje.

Nema studija o dugoročnom djelovanju

ECHA ukazuje da su pigmenti – prema jednoj regulativi Europske unije u kozmetici već tabu. A ono što se ne smije primjenjivati na koži, ne smije se primjenjivati ni pod kožom, smatra Agencija.

Boje za tetoviranje su pod sumnjom da sadrže kancerogene tvari, ali malo se zna o dugoročnom djelovanju čestica boje u tijelu. Čak i ECHA priznaje da su kemikalije štetne po zdravlje, ali “da su posljedice njihove primjene nepoznate”.

U Njemačkoj se umjetnici tetoviranja, njihove mušterije i proizvođači boja zajednički protive planiranoj zabrani. Sredinom siječnja je majstor tetoviranja Jörn Elsenbruch pokrenuo na internetu peticiju “spasimo boje za tetoviranje”.

Cilj je da se problemom pozabavi vlada i da se izvrši pritisak na Europsku komisiju kako bi zabrana bila spriječena. Do isteka roka za potpisivanje peticije 16. veljače on je uspio sakupiti više od 150.000 potpisa. Tako je ispunjen uvjet da se njegov zahtjev uopće nađe na stolu Odbora Bundestaga za peticije.

Umjetnici tetovaže strahuju od ‘skrivene zabrane rada’

Studija magazina “Apotheken Umschau” je pokazala da je 21 posto Nijemaca istetovirano. To znači da se udio tetoviranih u stanovništvu tijekom posljednjih sedam godina gotovo udvostručio – 2012. ih je još bilo 11,4 posto. Ako pigmenti plavo 15 i zeleno 7 nestanu s tržišta, to bi imalo ogromne posljedice po industriju tetoviranja.

“Tetoviranje bez boja ne ide”, kaže majstor zanata Sven Schinke za DW. On strahuje da bi umjetnici tetovaže sada mogli početi raditi ilegalno, na primjer, tako što će naručivati boje iz SAD i raditi u skrivenim prostorijama. “Ja bih radije radio svoj posao bez da budem jednom nogom u zatvoru”, kaže Schinke.

Njegov kolega Dennis Klothen smatra da je planirana regulativa zapravo skrivena zabrana rada. On kaže da nema dugoročno rađenih studija, ali da postoji dugo iskustvo mnogih majstora kada je riječ o djelovanju boje na kožu. “Niti mušterije listom obolijevaju od raka, niti im otpadaju ruke”, kaže on u razgovoru za DW.

Otpor prema prijelaznom roku

U travnju će zemlje EU-a održati savjetovanje o zabrani. Ako do nje zaista dođe, postojat će višegodišnji prijelazni rok – vrijeme u kojem će se pigmenti i dalje moći koristiti. A istovremeno će se tragati za alternativama za pigmente plavo 15 i zeleno 7.

No, proizvođači boja i majstori zanata sumnjaju da će ta potraga uroditi plodom. “Pigmenti se ne mogu zamijeniti nečim drugim i zabrana bi katapultirala tetoviranje u kameno doba”, napisao je jedan proizvođač boja i potpisnik peticije.

I Dennis Klothen smatra da prijelazno vrijeme nema smisla. “Ako su pigmenti stvarno tako štetni i kancerogeni, zašto se onda smiju koristiti u prijelaznom roku”, pita on, i dodaje: “Ništa od toga nije promišljeno kako treba”.