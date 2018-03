ODVAŽILI SE PITI IZ WC ŠKOLJKE: Kakav je okus i je li ta voda sigurna za piće? Rezultati iznenadili i znanstvenike

Volonteri su naslijepo ocjenjivali flaširanu, vodu iz slavine i onu iz WC-a. Ova posljednja uopće nije najgore prošla

U prvom testu usporedbe vode iz slavine i one iz WC školjke, volonteri koji su naslijepo ocjenjivali vodu iz različitih izvora, zaključili su da im je najboljeg okusa, vjerovali ili ne, ona iz WC školjke. Stručnjaci nakon toga savjetuju kako je bolje da se pripremimo na takav scenarij ako bi se obistinili strahovi o globalnom nedostatku vode. Reciklirana voda iz WC-a sigurna je za piće jer ne sadrži nikakve opasne komponente, koje se uklanjaju prije no što uopće uđu u cijevi.

Voda iz slavine najlošije ocijenjena

“Sam naziv ‘otpadna voda’ i općenito ideja o recikliranoj vodi u ljudima izazivaju gađenje. Važno je da znaju kako to uopće nije tako strašno jer upravo je to važan izvor vode sada i u budućnosti”, objašnjava autor studije Daniel Harmon. U testu naslijepo sudjelovalo je 143 volontera. Istraživači su pred njih stavili otpadnu, vodu iz slavine te flaširanu vodu iz trgovine, ali bez oznake koja je koja. Nakon kušanja, ispitanici su ocjenjivali okus svake na ljestvici od jedan do pet.



Iako su mislili kako će biti podjednaki rezultati za sve tri vrste, istraživači su se iznenadili vidjevši kako je voda iz slavine najgore prošla. Ispitanici su priznali da su o svemu odlučivale nijanse jer zaista nije bilo velikih razlika u okusu. “Mislimo kako je to zato što flaširana i reciklirana voda prolaze slične postupke filtriranja i zbog toga imaju niže razine tipa okusa koji ljudi očigledno ne vole”, kaže suautorica studije Mary Gauvain za Daily Mail.

Žene su gadljivije

Zanimljivo je i to da žene gotovo dvostruko više preferiraju flaširanu vodu nego muškarci. Znanstvenici vjeruju kako razlog leži u činjenici da je ženski rod općenito gadljiviji i bez problema će reći ako im nešto smeta. Zaključak je svega to da bi se reciklirana voda iz WC-a trebala nalaziti u istom rangu kao ona iz boce. S obzirom na globalnu krizu u opskrbi vode, koju stručnjaci prozivaju najvećim rizikom narednog desetljeća, dobro je znati kako nam se ništa neće dogoditi ako budemo morali piti iz školjke.