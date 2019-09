ODSJEKLA MU PENIS VRTLARSKIM ŠKARAMA: ‘Počeli smo se seksati i rekla je da ima malo iznenađenje za mene’

Iako je ispočetka bila optužena za teške tjelesne ozlijede, isplivali su jezivi detalji zbog kojih je optužnica promijenjena u pokušaj ubojstva

Brenda Baratini prilično je mazno dočekala svog ljubavnika. ”

Počeli smo se seksasti i rekla je da ima malo iznenađenje za mene. Onda mi je stavila baršunastu masku preko glave. Onda je tražila da pogodim čime me to dodiruje”, opisuje Sergio Fernandez kobnu večer kada se našao s 27-godišnjom arhitetkticom u argentinskoj Cordobi.

“Željela me i vezati, ali to sam odbio. Počela me oralno zadovoljavati i onda odjednom sam osjetio. Htjela me ubiti”, prisjeća s s užasom kako mu je vrtnim škarama odsjekla 90 posto penisa.

“Mislio sam da ću umrijeti. Bio sam van sebe, nisam mi znao da mi ga je odrezala. Pokupao sam se ustati, povukao hlače i instinkitvno zgrabio mobitel kako bih nazvao hitnu. Htio sam otići, ali me nije puštala. Zgrabila me za majicu i kosu i vrijeđala me”, opisuje horor koji je proživio u studenom 2017.

Barattini je uhićena te je optužena za nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Odvjetnik je pokušavao obraniti tvrdnjama kako je u mobitelu žrtve našla prepisku s drugom ženom te da je poludjela od ljubomore. No tužiteljstvo je našlo kako je pretraživala na internetu načine kako odsjeći penis, a svoje planove je zapisala i u svojevrsni dnevnik. Također, otkriveno je kako je povod za sakaćenje svog oženjenog ljubavnika navodno bila snimka njihovog seksa kojeg je on pokazivao drugima.

‘Govorila mi je ‘ubij ga, ubij ga’

No ključno je bilo svjedočenje Brendinog tadašnje dečka , zbog kojeg je nakon nešto manje od dvije godine, optužnica promijenjena i sada Barattini terete za pokušaj ubojstva.

Rekao je da je nazvala susjeda djevojke i rekla mu da su mu silovali curu. Pojurio je u njen stan, stigao prije policije i zatekao “potoke krvi”.

“Bila je polugola. Ne znam je li imala grudnjak, ali je bila u gaćicama. Pitao sam ju što se desilo a ona mi je rekla da došla tražiti bateriju i da ju je on silovao. Derao sam se sam na Sergia i pitao ga ‘što si napravio’. Otišao sam do Brende i ona me čekala, držeči skalpel ili neki tavak oštar predmet. ‘Ubij ga, ubij ku*kinog sina’, govorila mi je”, rekao je na sudu Gonzalo Rodriguez. Proces je još u tijeku.