Od raka pluća godišnje oboli 3000 Hrvata: Inovativne terapije unaprjeđuju ishode liječenja kod oboljelih

Više od 3,4 milijuna Europljana godišnje oboli od raka, a prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), do 2035. godine očekuje se udvostručenje broja novooboljelih. Ako se takvi trendovi nastave, rak uskoro postati najčešći uzrok smrtnosti u Europi.

Jedna od pet smrti zbog raka u Europi uzrokovana je rakom pluća. Stopa petogodišnjeg preživljenja raka pluća u Europi iznosi svega 11,2 posto za muškarce i 13,9 posto za žene. Situacija u Hrvatskoj još je gora – prema dostupnim statistikama, petogodišnje preživljenje naših pacijenata je ispod 10 posto, što nas svrstava na dno ljestvice europskih zemalja. Oko 85 posto slučajeva raka pluća povezuje se s pušenjem cigareta, premda se povećavaju i brojke oboljelih osoba koje nikada nisu bile pušači, posebno u mlađoj životnoj dobi i žena. Na crne brojke utječu i loše životne navike Hrvata: izuzetno je velik udjel pušača (oko 30 posto), velika konzumacija alkohola po glavi stanovnika, kao vrlo visok udio stanovništva s prekomjernom tjelesnom težinom.

Rano otkrivanje raka pluća najvažnije za uspješnije ishode liječenja

Rak pluća najčešći je rak u muškaraca (18 posto novih slučajeva), a treći najčešći kod žena (osam posto novih slučajeva, nakon raka dojke i crijeva). „Godišnje se u Hrvatskoj dijagnosticira oko 3.000 novooboljelih od raka pluća. Ako uzmemo u obzir petogodišnje preživljenje od oko 10 posto, riječ je o otprilike 5.000 tisuća osoba. Brojka petogodišnjeg preživljenja dosta je niska, no čak i najuspješnije zemlje u Europi imaju petogodišnje preživljenje oko 20 posto. I u SAD-u je smrtnost od raka pluća vodeća u skupini umrlih od malignih bolesti”, ističe predsjednik Koalicije udruga u zdravstvu, Ivica Belina.

Da bi se crna statistika popravila, prvo što je potrebno jest rano otkrivanje bolesti. „Od svibnja 2019. godine, u Hrvatskoj se uvodi program ranog otkrivanja raka pluća, u kojem će se na probir kroz primarnu zdravstvenu zaštitu upućivati svi pušači s navršenih 55 godina. Svi tumori pluća otkriveni u fazi kad su manji od jednog centimetra imaju mnogo veću šansu za liječenje i operativne postupke, čime se povećava mogućnost preživljenja bolesti. Sigurno će takav program polučiti značajne rezultate”, naglašava Ivica Belina i dodaje da su hrvatski liječnici vrhunski stručnjaci kojima trenutačno nisu dostupne sve terapije koje mogu unaprijediti ishode liječenja pacijenata u našoj zemlji. Svi pacijenti oboljeli od raka pluća moraju imati jednaku mogućnost pristupa pravovremenoj dijagnostici, najučinkovitijim metodama liječenja i inovativnim lijekovima, kaže on.

Pozitivni pomaci uz imunoterapiju

Povećanje preživljenja, objašnjava Belina, može se povećati primjenom inovativnih terapija i terapijskih postupaka kao prve linije liječenja pacijenata kod kojih postoji šansa za dobar odgovor na takvo liječenje. I u uznapredovaloj bolesti mogući su pozitivni pomaci u preživljenju i kvaliteti života oboljelih primjenom imunoterapije i kombinacije imunoterapije i kemoterapije u prvoj liniji liječenja.

Imunoterapija predstavlja novu okosnicu u liječenju raka, uz već postojeću kemoterapiju, radioterapiju i kirurško liječenje. Vrijednost imunoterapije u liječenju raka očituje se u dokazanom statistički značajnom produljenju života oboljelih, ali i povećanju kvalitete njihova života. Od ožujka 2018. godine, hrvatski pacijenti s dijagnozom raka pluća imaju mogućnost liječenja s četiri nova inovativna lijeka na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja. Nažalost, dosadašnja praksa liječenja je bila da se takva terapija propisuje kao druga, ili čak treća linija liječenja, što se i odražava u dosadašnjim rezultatima.

“ Do kraja ove godine, imunoterapija bi trebala postati dostupna svima koji su kandidati za takvo liječenje i koji od njega mogu imati koristi. Uz primjenu adekvatnog liječenja maligne bolesti, mnogo je pozornosti potrebno posvetiti i suportivnom liječenju i skrbi za oboljele i njihove obitelji: psihološka potpora, nutiricionistička potpora, liječenje boli i drugih simptoma i nuspojava liječenja… A nikako ne možemo zaobići i adekvatnu palijativnu skrb za sve one kojima je potrebna i koja je u Hrvatskoj tek u povojima”, naglasio je Belina.

Borba protiv raka kao reformska mjera

Iako se na listama lijekova HZZO-a nalaze gotovo sve inovativne terapije koje su dostupne i građanima u razvijenim europskim zemljama, problem je što se rijetko propisuju kao prva linija terapije kad bi mogle biti najučinkovitije, no to bi se, naglašava Belina, uskoro moglo promijeniti. “Vlada je borbu protiv raka i donošenje i implementaciju Nacionalnog plana protiv raka proglasila jednom od svojih reformskih mjera i prioriteta. Kroz to, stalno ćemo ih upozoravati na potrebe oboljelih od malignih bolesti. Dostupnost svih inovativnih terapija, pa tako i za oboljele od raka pluća, jest skupa, i to se neprestano spominje, ali potrebno je razmotriti i sve dosadašnje prakse i njihovu učinkovitost, kao i ekonomsku učinkovitost, kako bi se izbjegli troškovi na područjima gdje nisu potrebni i kako bi se ta sredstva usmjerila na nabavu inovativnih i učinkovitih terapija”, ističe Belina.

Novi pravilnik za širu primjenu inovacija

Uskoro bi na snagu trebao stupiti novi Pravilnik o stavljanju lijekova na listu HZZO-a, koji bi trebao omogućiti što širu primjenu inovacija u liječenju na temelju znanstvenih dokaza, no njegovu primjenu u praksi tek trebamo vidjeti. Osim toga, svakako bi trebalo, navodi Belina, osnovati nacionalnu onkološku bazu podataka, koja je i predviđena Nacionalnim planom za borbu protiv raka, u kojoj bi se uz kliničke ishode i petogodišnje preživljenje bilježili i ishodi koji su važni pacijentima i koji se odnose na kvalitetu života. Ovi su ishodi vrlo važni jer, iako su liječnici vrhunski stručnjaci u liječenju malignih bolesti, samo su pacijenti stručnjaci u življenju s malignim bolestima. Uz sve ove mjere, nužno je i mijenjati navike i jačati svijest o vlastitom zdravlju. Potrebno je poboljšati dijagnostiku, prevenciju i dostupnost inovativnim metodama liječenja jer danas rak pluća više ne mora biti smrtonosna, već kronična bolest, zahvaljujući terapijskim dostignućima i mogućnostima.

Sadržaj donosimo u suradnji s Koalicijom udruga u zdravstvu