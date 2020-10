OBJAVA PODIGLA VELIKU PRAŠINU: ‘Upomoć, moj dečko se ne briše poslije velike nužde!’; Svi su zgađeni obrazloženjem

Cura ga je upozorila da to što on radi nije u redu, no on joj je pružio otpor i nazvao je – nerazumnom

Mlada korisnica Reddita na toj je mreži objavila prilično neuobičajeno pitanje i postala hit. Naime, 21-godišnjakinja se šokirala otkrivši kako njezin dečko (28) ne koristi WC papir nakon što obavi veliku nuždu. Ako ste pomislili da “štetu” sanira na bideu, ne! Ona tvrdi kako on ne čini apsolutno ništa poslije obavljanja te fiziološke potrebe.

Da stvar bude gora, ona ga je upozorila da to što on radi nije u redu, no on joj je pružio otpor i nazvao je – nerazumnom. “On se pravda kako ima dobru prehranu punu vlakana pa nema problema s nikakvim ostacima nakon nužde koje bi trebalo ‘brisati i prati'”, napisala je djevojka, dodajući da se u posljednje zbog toga stalno svađaju.

Ona je ispala ‘preosjetljiva’

Njoj je to što on govori “nezamislivo” te, u svakom slučaju, “gadljivo”, stoga je savjet odlučila potražiti na Redditu.

“Nekidan sam pročitala priču o dečku koji ne briše stražnjicu nakon velike nužde te o njegovoj djevojci, koja se žali kako su mu bokserice uprljane mrljama zbog toga. Pitala sam njega što misli o tome, a on mi je rekao da ako u prehrani ima dovoljno vlakana, izmet je konzistentan i ne prekida se pa nema potrebe za brisanjem”, započela je 21-godišnjakinja.

Woman horrified after discovering boyfriend refuses to use toilet paper https://t.co/aE5KC0rkfi pic.twitter.com/ITGJuXUc5m — Daily Mirror (@DailyMirror) October 19, 2020

“Bila sam zapanjena. Pomislila sam da me zafrkava, no bio je smrtno ozbiljan. Zatim sam ga pitala briše li se on, na što mi je rekao da nema potrebe. Ja sam inzistirala na tome kako uvijek ima ostataka koje barem treba oprati, na što se on naljutio, govoreći kako ja očito imam lošu stolicu i svoje probleme ‘projiciram’ na njega. Kasnije mi je donio neka vlakna kao dodatak prehrani.”

“Uzrujala sam se i rekla mu da je glupan, na što mi je odgovorio da sam preosjetljiva. Objasnila sam mu da mi se cijela ta ideja gadi i da mi je neprivlačan zbog toga. Od tada smo se dvaput seksali, a ja se nisam uopće mogla uživjeti ni uzbuditi”, priznala je korisnica Reddita.

Internet je potpuno razumije

“Želim mu to reći, ali znam da će se samo opet naljutiti i ismijavati me. Trebam li jednostavno odustati od teme ili inzistirati na tome da se počne brisati? Ne želim da naš seksualni život pati i dosta mi je dok govori o prokletim vlaknima, ali sad se pitam tko je od nas dvoje lud”, iskrena je cura.

“Nikad nisam ništa namirisala, u njegovu obranu. Tušira se svakodnevno pa pretpostavljam da zbilja nema ostataka. Ipak, stalno mi je u glavi da se nije obrisao”, zaključila je i retorički upitala: “Kako on hoda okolo takav neobrisan i neopran?”

Mnogi reditovci složili su se kako nije problem u djevojci, već se njezin dečko ponaša nerazumno. “Mislim da je on možda u pravu, jer količina s*anja koja mu izlazi iz usta ne ostavlja puno toga da izađe na drugu stranu”, brutalno je komentirao jedan od njih.

U ženinu obranu stali su gotovo svi, sugerirajući kako dečko ima ozbiljan problem. “Nisi luda, ovo je odvratno. Ako se nikada ne obriše, kako može znati da nema što obrisati?!”, pitaju se zgroženi korisnici.