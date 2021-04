‘O MOJ BOŽE, KAPNULA SAM’: Žena si je umjesto kapi za leće u oči stavila ljepilo za nokte

Žena iz Michigana slučajno si je zalijepila kapke nakon što je zamijenila kapi za oči s ljepilom za nokte, prenosi LiveScience.

Yacedrah Williams zaspala je s lećama, no probudila se oko 1 sat ujutro da ih izvadi. Budući da su joj oči bile suhe, za uklanjanje leća su joj trebale kapi.

Posegnula je u torbicu u kojoj drži malu bočicu s kapima, ali u njoj je također bila bočica ljepila za nokte.

Williams je shvatila što je učinila nekoliko sekundi prekasno. “Pomislila sam ‘o moj Bože’. Kapnula sam ljepilo u oko i pokušala ga obrisati, no zatvorilo mi je kapke. Počela sam polijevati hladnu vodu po oku i razdvojiti kapke, no nisam uspijevala”, rekla je nesretna žena za televizijsku postaju WXYZ.

Dangerous mishap when woman glues an eye shut with what she thought were eye dropshttps://t.co/mjfWd5mKnl

— WXYZ Detroit (@wxyzdetroit) April 20, 2021