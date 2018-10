KAKO UPASTI NA MASOVNE ORGIJE: ‘Platili smo 400 kuna, singl muškarci nisu dobrodošli, a vonj ću pamtiti do kraja života’

Novinar je tajno prisustvovao orgijama pa je napisao svoje iskustvo i što je naučio

Richard Innes, prepričao je svoje doživljaje s orgija na kojima je tajno prisustvovao prije 10 godina dok je radio za jedan poznati časopis za muškarce, piše Mirror. Naime, prisustvovao je jednom vrućem londonskom swingerskom partyju “Fever” namijenjenom samo lijepim i mršavim parovima i slobodnim ženama ispod 40 godina.

Odmah na samom početku, Innes počinje sa sočnim i eksplicitnim opisima s partija. U blizini njega, neku ženu, sa spuštenim gaćicama do gležnjeva, oralno je zadovoljavao muškarac na koljenima. Pored nje, nalazio se muškarac kojeg je zadovoljavala djevojka. Ispred Richarda nalazila su se dva velika kreveta na kojima su se u ekstazi previjala mnoga gola tijela.

Partiji na koje dolaze samo atraktivni parovi i singl žene

Fever party su organizatori opisali kao “intimni senzualni ambijent koji je uvijek čaroban” koji privlači egzotični miks londonskih kozmopolitskih mladih profesionalaca. Partiji se ne održavaju redovito, tek jednom u par mjeseci. Riječ je o događaju namijenjenom samo parovima i ženama koje nemaju nikoga. Prema tome, singl muškarci nisu dobrodošli.

Richard i njegova kolegica su stoga glumili par kako bi se mogli prijaviti na party na koji, inače, nije lako upasti. Nakon razmjene e-mailova, morali su poslati svoje fotografije kako bi se utvrdilo da su dovoljno atraktivni da bi prisustvovali. Kao par platili su tek 40 funti za sudjelovanje. Za usporedbu, singl djevojke inače plaćaju duplo više.

Noć prije partija došao im je e-mail s adresom partija koji se održavao na tajnoj mjestu u središtu Londona. Informirali su ih da će biti 93 para i 14 singl žena. Propisan je bio i formalni dres kod, casual odijela i sl. za muškarce te koktel haljine i večernja odjeća za žene.

Kada su došli na mjesto orgija, oko 22.30 glavni dio kluba je bio pun parova koji su se odmjeravali. Svi prisutni su bili ispod 40 godina i činili su se vrlo atraktivni i imućni. Richard tvrdi da je prostor partija bio otmjen, sofisticiran i dekadentan. Na plesnom podiju strateški su bile smještene šipke za ples, a na kraju glavnog bara nalazilo je područje obasjano svjetlom svijeća, s dva velika kreveta i jacuzzijem u sredini.

Djevojka mu spava s drugim muškarcima dok on radi kao vojnik

Par minuta nakon što su došli do bara, prišao im je atraktivni par. Pitali su ih mogu li im se pridružiti, što je obavezno pitanje na partiju prije upoznavanja.

Tako su upoznali 26-godišnju Jessicu i njezinog 29-godišnjeg dečka Davida iz Ipswicha. Dok joj dečko radi u vojsci, Jessica inače smije spavati s drugim muškarcima koliko god želi. Bio im je treći put da su posjetili Fever party.

David im je objasnio da se akcija započinje tako da sjednete u kut kreveta i pričekate dok netko željan akcije ne dođe do vas. Jessica je prve noći na partiju spavala s četiri ili pet muškaraca te dvije ili tri djevojke, a on je samo gledao jer ga to pali.

Nije sve tako sjajno kako se čini

Drugi par koji su upoznali te večeri bili su 31-godišnji Nick i 25-godišnja Amy iz Londona. To im je bio četvrti ili peti put da sudjeluju na takvom partiju. Rekli su da nije sve sjajno kako se može činiti.

Amy je priznala da je jednom prilikom bila ljubomorna jer se Nick počeo seksati s nekom djevojkom bez njezina dopuštenja, pa ga je ošamarila i počela plakati. Uvjerava da nema ništa čudno u swinganju i da se uvijek osjećala ugodno u takvim situacijama, što objašnjava time da su joj roditelji bili naturisti.

U želji da vide nešto od žive akcije, Richard i njegova pratnja uputili su se prema stražnoj sobi. Do ponoći jacuzzi je bio prepun golih ljudi, svi su se lagano počeli seksati na krevetima i na plesnom podiju.

Nitko ih nije prisiljavao da se pridruže

Neovisno o tome što je akcija započela, nitko ih nije prisiljavao da se pridruže, tako da su mogli mirno samo gledati. Uglavnom nitko nije bio alkoholiziran niti je itko koristio ilegalne supstance koje mijenjaju svijest kako bi se opustio.

U jednom trenutku Richardova kolegica prepoznala je 36-godišnjeg prijatelja Richieja, muškog modela iz Manchestera. Malo su popričali s njim, bez ikakvog osjećaja stida, a onda se Richie pridružio dvjema ženama koje su se međusobno zadovoljavale u jakuzziju.

Kada su se otišli odmoriti od gledanja toliko prizora seksa do prostora za pušenje cigareta, upoznali su dva engleska para koji inače žive u Njemačkoj.

30-godišnja tajnica Sarah je rekla da su doputovali iz Njemačke. Prisustvovali su mnogim sličnim partijima, no ne seksaju se tu, već pokupe brojeve parova s kojima se onda privatno druže u hotelima. Njezin 32-godišnji partner Matt, koji radi u duhanskoj industriji, rekao je da u Njemačkoj nije tako dobro kao u Londonu, budući da tu svi dobro izgledaju.

Vonj masovnog seksa pratit će ga zauvijek

I dok je pogled na masovne orgije bio nadrealan, Richard kaže da je jednako pamtljiv bio i miris. Naime, intenzivan vonj masovnog seksa pratit će ga zauvijek. Oko 3 sata ujutro, kada je party bio pri kraju, Richard je žudio za pivom i jelom. Nakon takvog iskustva, brojeve koje je dobio te noći brzo je obrisao.