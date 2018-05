NJEGOVO VELIČANSTVO – PENIS: Ovih devet činjenica o muškom ponosu sigurno niste znali (a i pogrešno ga mjerite)

Nakon ovih redaka više ništa neće biti isto, jeste li spremni?

Muškarci ga čuvaju bolje nego oko u glavi, a ženama je fascinantan, no što zapravo znate o penisu, njegovim funkcijama i sposobnostima? Ponekad se čini kao da ima vlastitu volju, a ovo su najvažnije stvari koje trebate znati o muškom spolnom organu od A do Ž.

Noćna erekcija

Većina ih muškaraca ima, i to oko tri do pet puta u jednoj noći. Sve započinje u REM fazi sna, koja, izgleda, stimulira erektilno tkivo. Nije posve jasno zašto se to događa, ali jedna je teorija kako to sprječava da se pomokrite u krevet. Pun mjehur, naime, stimulira živce u sličnoj regiji kao oni zaslužni za erekciju, a erekcija blokira vašu sposobnost da mokrite. Noćne erekcije su zapravo koristan alat za dijagnosticiranje erektilne disfunkcije.

Dvostruko je dulji no što mislite

Ne trebate odmah poskakivati od sreće, ali istina jest da je muški spolni organ daleko veći od onoga što se vidi. Erektilno tkivo koje formira penis proteže se skroz u tijelo, i to oko polovine svoje duljine. Ako biste radije da je više toga s vanjske strane, sjetite se da on mora biti toliko duboko u tijelu kako bi zadržao povezanost s anatomijom.

Ejakulacija je izvan kontrole

Koliko god se trudili ili mislili da ste majstor vještine, zapravo uopće ne možete kontrolirati kad ćete ejakulirati. Postoje studije koje kažu da razmišljanje o nečem drugom može odgoditi orgazam, no dio tijela koji to kontrolira smješten je u vašoj kralježnici. Zove se generator ejakulacije i kontrolira živčani sustav, koji stimulacijom rezultira izbacivanjem sjemena. Sada se istraživanja fokusiraju na to može li stimulacija tog predjela spriječiti prijevremenu ejakulaciju.

Duljina stopala nije duljina penisa

Postoje te neke bapse priče da duljinu muškarčeva alata možete procijeniti pogledom na stopala. No, to ne može biti dalje od istine. Studija je dokazala kako to dvoje nemaju nikakve veze. “Dimenzije penisa značajno ovise o dobi, visini te indeksu duljine prstiju”, stoji u objašnjenju. Drugim riječima, treba gledati u prste, a ne u stopala.

Rođeni s erekcijom

Možda ste mislili kako se ta sposobnost stječe tek ulaskom u pubertet, no činjenica je da je penis rođen spreman. Neki su ultrazvučni pregledi pokazali potpuno formiranu erekciju i prije rođenja. Muški fetus može imati nekoliko erekcija u satu, i to najčešće tijekom REM faze sna majke.

Erekcija poslije smrti

U nekim je slučajevima penis pokazivao dobru volju čak i nakon muškarčeve smrti. Uglavnom se događa u slučajevima vješanja i traume glave. Znanstvenici vjeruju kako je to uzrokovano pritiskom na dio mozga odgovoran za erekciju. Ali ne događa se stalno.

Može se slomiti

Obično se događa tijekom vrlo divljeg seksa i to kad popuca pokrov preko erektilnih mišića, tako da – da, budite oprezni jer penis se može slomiti. Najriskantnije su poze za to pseći stil i onaj u kojemu je žena gore. Već smo pisali o nekim takvim slučajevima. Jedan je poznati komičar progovorio o svom iskustvu, ali kapa dolje frajeru koji je slomio penis i primijetio tek 12 sati poslije.

Naginje u stranu

Istraživanja sugeriraju da kut pod kojim je penis nakrivljen pokazuje smjer u kojem se diže kad, jelte, traži pažnju. Može naginjati prema gore, ulijevo, udesno ili prema dolje – i sve je to posve normalno. Ako govorimo o uglovima, većina muških spolovila nije precizno ravna.

Veličina nije bitna

Istraživanje na više od 200 muškaraca otkrilo je da nema nikave veze između duljine penisa u opuštenom i dignutom stanju. Kod nekih je muškaraca razlika ogromna, no ima i onih kojima je penis gotovo iste duljine neovisno o tome jesu li napaljeni ili ne. Zapravo, normalna veličina penisa ne postoji.