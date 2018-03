Od svakodnevnih failova do pogrešaka za koje se pitate kako su uopće moguće; od promašenih projekata velikih tvrtki do banalnih, ali urnebesnih nezgoda kod kuće, pogreške se događaju svima. No to ne znači da zbog toga treba gubiti živce. Nitko nije savršen i jednostavno nazdravite svojim pogreškama i probajte izvući pouku.

1. NASA izgubila 125 milijuna vrijednu letjelicu

NASA je potrošila 125 milijuna dolara na lansiranje Mars Climate Orbitera. Do Crvenog planeta je došao 23. rujna 1999. da bi tamo izgorio. Pogreška zbog koje je je sonda izgorjela bila je nevjerojatno banalna. Ekipa iz Lockheed Martina koristila je milje i stope, a ostatak NASA-inog tima metrički sustav. Da su se prije konstrukcije našli i popričali uz pokoji Pan umjesto da su slijepo slijedili samo svoje upute, do svega toga ne bi došlo.

Nažalost, to nije uvjerilo ostatak SAD-a da odustane od nebuloznog mjernog sustava, ali je NASA-u uvjerilo da i najbanalnije dijelove posla mora tri puta kontrolirati. Osobito ako imaju posla s drugim Amerikancima. Što je urodilo plodom – od tada do danas NASA je poslala više misija na Mars.

2. ‘Ženi sam smrznuo guzu, ja sam prošao još gore…’

“Iščašio sam rame i koristim mineralni led, gel koji čini čuda” započinje priču korisnik Reddita. “Briše bol i daje nevjerojatan osjećaj hladnoće tamo gdje se nanese. U jednom trenutku učinilo mi se kao urnebesna ideja da ženi namažem guzove dok spava. I onda sam je zagrlio”, opisuje pogrešku. Ukratko, ledeni gel se prenio na neke ključne njegove dijelove. “Istog trena sam osjetio kako se dečki smrzavaju. I postajalo je sve gore sve dok se nisam osjećao kao da sam blizance uronio u ledeno jezero. Žena trenutno vrišti od smijeha, a ja od bolova’. No, cijela nezgoda je prošla bez posljedica, a za koji mjesec će se sigurno ovome smijati uz pivo.



3. Legendarna tri žuta kartona Joea Šimunića

Na popisima najgorih pogrešaka, nogometni suci u pravilu se nađu zbog poništenog ili priznatog gola, eventualno zaleđa ili prekršaja. Ali ne i Graham Poll. Ušao je u legendu nakon što je na utakmici svjetskog prvenstva 2006. Joeu Šimuniću dodijelio tri žuta kartona. Dok su svi koji su gledali utakmicu uz Pan u čudu gledali zašto Joe ostaje na terenu, on pogrešku nije shvatio do kraja utakmice (kada je konačno dodijelio i treći karton i isključio Šimunića). Od te ukamice, navijači su mu vadili mast na kojoj god da je utakmici sudio (skandirali su mu “još samo dva” kad bi dao žuti karton, držali transparente…) pa je godinu nakon prvenstva otišao u mirovinu. Ali i postao legenda.

4. Izgubili dobitni listić i i 113 milijuna funti

Žena iz Coventryja vjerno je igrala Euromilions lutriju. Kao i svaki put do tada, i u listopadu 2010. ispunila je listić, zapisala brojeve na svoj blokić kako bi ih provjerila kada ih objave u novinama, a listić dala suprugu na čuvanje. “Pročitala sam novine i nisam mogla vjerovati – osvojili smo jackpot. Nazvala sam muža da provjeri listić”, prepričava umirovljenica koja je željela ostati anonima. I onda je čula da je muž bacio listić. No možda i bolje – sa 113 miliuna funti koliko bi osvojili vjerojatno bi izgubili iz vida ono što je uistinu važno – pokoje pivo s prijateljima i mnogo smijeha.

5. Natječaj HŽ-a nasmijao cijelu zemlju

Prije tri godine Hrvatske željeznice su objavile natječaj za studente pod nazivom ”Osmisli slogan HŽ Putničkog prijevoza i otputuj vlakom kamo želiš”. I vrlo brzo požalile. “Od sumraka do zore uz HŽ; Tu dobivam sijede, tu putujem; S nama možete popiti još jednu kavu prije puta; Putovanje s pogledom… Na 19. stoljeće; prijedloga je bilo bezbroj.

Mnogo bi bolje prošli da su sjeli na jedan Pan i krenuli bacati ideje. No ni ovako nije smak svijeta – nasmijali su cijelu Hrvatsku, a hashtag je i danas aktivan, i jednako zabavan.

6. Pogreška u gradnji stvorila svjetsko čudo

Faraon Snofru u 26. st. p.n.e. želio je veličanstvenu grobnicu. Za razliku od svojih prethodnika koji su pokapani u stepenastim piramidama on je želio pravu. Zato je 40 km južno od Kaira dao sagraditi savršenu građevinu koja predstavlja sveto brdo na kojem je stvoren Ra, bog Sunca. No na pola puta, shvatili su da je piramida preteška i da bi se urušila sama od sebe pa su promijenili kut. Cijeli je trud bio uzaludan. No Snofru je dao sagraditi novu koja je postala uzor za sve piramide poslije. A radnici se nisu previše bunili, s obzirom na to da su bili dobro plaćeni u kruhu i pivu.

7. ‘Iščašio sam joj koljeno ravno pred njezinim roditeljima’

“Išao sam upoznati roditelje svoje nove djevojke u Brazilu. Prvu večer gledali smo TV, a kada sam išao spavati trebao sam se otuširati i ona mi je ponudila svoju kupaonicu. Mislio sam je preskočiti, no poskliznuo sam se i pao ravno na nju. Teško sam joj iščašio koljeno. Bila je u agoniji i vrištala i otrčao sam do njezinih roditelja po pomoć. Svi su dojurili u sobu i slušali mene kako im na jako lošem portugalskom pokušavam objasniti zašto njihova kći vrišti”, priča korisnik Reddita. No sve je završilo dobro, u vezi su već dvije godine, a nespretni Amerikanac često popije pivo s njezinim ocem.

8. Prodao 610.000 dionica umjesto jedne

Japanski burzovni mešetar koštao je svoju tvrtku 190 milijuna funti nakon što je pogreškom prodao 610.000 dionica za 1 jen umjesto 1 dionicu za 610.000 jena. Taj lapsus je čak stvorio i novi pojam ‘fat finger trade’, u slobodnom prijevodu tipfeler trgovina. No tržište se oporavilo, a svi mešetari svijeta vjerojatno počeli mnogo bolje paziti. Ili popiti gutljaj piva prije sudbonosnog klika.

9. Google im bio preskup

Osnivači Googlea Larry Page i Sergey Brin su 1999. godine ponudili direktoru Excitea Georgeu Bellu svoju tražilicu za cijenu od milijun dolara. On je nije htio kupiti pa su dečki čak spustili cijenu na 750.000 dolara. Bell nije prihvatio ni tu ponudu. Google je danas težak 365 milijardi dolara. Možda da su pregovarali u opuštenijoj atmosferi, uz pivo…

10. Taj bend je totalno neperspektivan

Glazbena izdavačka kuća Decca je 1962. godine tražila novi bend s kojim bi potpisala ugovor. Na audiciju su pozvali dva benda i na kraju su se odlučili za Briana Poolea i Tremeloese. A zanima vas koji bend su odbili? Zanimljivu četvorku iz Liverpoola imena The Beatles.

11. Kći pametnija od brojnih direktora

Čak 12 izdavačkih kuća odbilo je rukopis Harryja Pottera prije nego što ga je odlučila objaviti kuća Bloomsbury i to po preporuci osmogodišnje kćeri predsjednika tvrtke.

12. Zrakoplovna tvrtka tvitala pornografiju

Ljutiti klijent javio se zrakoplovnoj tvrtki US Airways. Kako bi što prije odgovorio, njihov administrator za društvene mreže slučajno je odgovorio pornografskom slikom, koju su svi koji prate tvrtku vidjeli na news feedu. Administrator je promptno obrisao sliku i ispričao se, ali većina ju je već vidjela.

13. Što će mi daska, ja sam muško

Redditov korisnik – JayDogSmith – prilično se osramotio kad je išao u kupnju zahodske školjke. Prodavač mu je u šali izjavio da bi mogao kupiti i dasku koja se sama spušta nakon obavljenog posla, na što je JayDog izjavio da možda ne bi trebao kupiti nikakvu dasku jer nema ženu, te bi na taj način mogao uštedjeti, piše Independent. Tako se nikad ne bi trebao brinuti hoće li mu se neka žena požaliti zbog nespuštene daske, nastavio je on, na što ga je prodavač samo čudno pogledao i upitao: “Ali što kad idete obaviti veliku nuždu?”. JayDog mu je mrtav-hladan uzvratio da je on muško i da i tako ne treba spustiti dasku, nego da sjedi na rubu školjke. Nekoliko neugodnih trenutaka poslije, shvatio je da je cijeli život griješio misleći da muškarci nikad, ali baš nikad ne spuštaju dasku i ne koriste je. Iz trgovine je, naravno, otišao praznih ruku i s najvećim osjećajem neugode na svijetu.

14. Tom odbijanju se treba nazdraviti

Programeri Brian Acton i Jan Koum bili su 2009. godine na razgovoru za posao u Facebooku. Društvena mreža ih je glatko odbila, a dečki su nakon toga dobili ideju za aplikaciju koju danas znamo kao – Whatsapp, odnosno kao aplikaciju koju je prošle godine onaj isti Facebook kupio za 19 milijardi dolara. Možemo samo zamisliti kako je dvojac nazdravio uspješnoj prodaji tvrtke koju su stvorili ni iz čega.

15. Sretno mladenci… ups

“Kad sam imao 16, radio sam za catering. Bili smo na vjenčanju i moj zadatak je bio točiti šampanjac za stolom mladenaca. Nikada prije nisam ni otvorio šampanjac, a kamoli ga točio. Ne samo da sam zalio mladu šampanjcem, nego je čep odletio ravno u glavu”, prepričava korisnik Reddita. S pivom takvih problema nema…

16. Cijelu tvornicu ispljuskao kobasicama

“Radim kao inženjer i podešavao sam stroj za pakiranje kobasica. Ukratko, slučajno sam pogrešno podesio parametre i stroj je prebrzo nosio kobasice pa su svi koji su tog dana radili na traci dobili kobasicom po čelu”, priznaje radnik na Redditu.



