‘NISU SVI LJUDI S KOJI MENSTRUIRAJU – ŽENE’: Poznati proizvođač tampona na udaru; ‘Više vam ne dajem ni novčića’

Iako su transrodne osobe pohvalile progresivan stav tvrtke, drugi su bijesni i najavljuju bojkot njihovih proizvoda

Tampax, jedna od najpoznatijih tvrtki za proizvodnju tampona, nedavno se našla na udaru kritika zbog svoje pro-transrodne objave na Twitteru.

“Činjenica: Nemaju sve žene menstruaciju. Također činjenica: Nisu svi ljudi koji imaju menstruaciju žene. Poštujmo različitost ljudi koji menstruiraju”, stoji u spornom tweetu zbog kojeg su mnogi najavili bojkot tvrtkinih proizvoda.

Fact: Not all women have periods. Also a fact: Not all people with periods are women. Let's celebrate the diversity of all people who bleed! 💙🎨: @gobeeharris #mythbusting #periodtruths #transisbeautiful pic.twitter.com/5s1416cZBw — Tampax (@Tampax) September 15, 2020

“Kupujem vaše proizvode godinama, iako ste najskuplji, ali više neću. Ne dajem ni novčića onima koji mene i moju kćerku nazovu osobama koje krvare”, “Želim znati tko je u Tampaxu mislio da je dobro prokockati cijelu bazu kupaca (biološke žene) zbog objave koja nije utemeljena na činjenicama”, “Ne razumijem zašto su htjeli odvratiti svoje kupce na ovaj način”, pisali su ogorčeni tviteraši.

Oh dear @Tampax your products are more expensive but I have been buying them for decades. Not any more. Anyone who calls me and my daughter “people who bleed” isn’t getting a penny more of my money. — Dr vrarda in the wold 🟥 (@vrarda1) October 23, 2020

Javila se i feministkinja Susan Dalgety i poručila: “Biološki je dokazano da trebaš imati maternicu da bi imao menstruaciju, a to imaju samo žene, ne i muškarci”.

Jedna tviterašica smatra kako objava tvrtke zapravo isključuje žene. “Kupujem vaše tampone godinama. Ovaj oglas je mizoginistički i njime se želi ‘izbrisati’ žene. Zbogom zauvijek”, poručila je.

I have been buying your brand for many years. This ad is misogynistic and advocates erasing women. So goodbye 4ever!!! You have lost a client for life because you are defending unscientific and harmful queer theory. Pd: Only women. Don’t deny the biologist. postmodernism sucks — Laura Redondo (@LauraRdondo) October 24, 2020

Pohvale od strane trans zajednice

S druge strane, mnogi su pohvalili su objavu zbog inkluzivnosti i poštivanja različitosti. “Hvala vam za vaš jezik prihvaćanja”, “Puno je mržnje u komentarima, ali znam da postoje ljudi koji ovo vide i cijene. Radi se o maloj gesti koja nikome neće nauditi”, “Za sve one koji ne znaju, biologija je zastarjeli argument”, “Ono što smo učili u srednjoj školi nije zapisano u kamenu”, “Ja sam žena i imam menstruaciju. Drago mi je što prihvaćate sve nebinarne i trans osobe”, pisali su u komentarima.

Thank you, people behind Tampax, for your inclusive language 💜 There's a lot of hate in the comments, but know there are people who see and appriciate it.

It's such a small gesture, and hurts literally no one. — Trans men are men 🏳️‍⚧️ (@Kymah_Corgi) October 24, 2020

“Hvala vam što nas sve želite uključiti. Ja sam transrodni muškarac i više ne trebam vaše proizvode, ali ovo me je razveselilo zbog svih koji još uvijek trebaju”, napisao je jedan tviteraš.