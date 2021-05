NIKAD OŠTRIJA GRETA THUNBERG OKOMILA SE NA PREHRAMBENU INDUSTRIJU: ‘Bit ćemo s*ebani ako ne promijenimo ove stvari’

Greta Thunberg okomila se na prehrambenu industriju i upozorila da će svijet biti “s*eban” ako ne promijenimo svoju svakodnevicu, piše LadBible.

Švedska klimatska aktivistkinja udružila se s međunarodnom humanitarnom organizacijom “Mercy For Animals” kako bi objasnila kako treba revidirati globalnu poljoprivrednu praksu. Tinejdžerica je na društvenim mrežama objavila video u kojem poziva ljude da razmisle o uvođenju biljne prehrane jer su podaci šokantni.

“Klimatska, ekološka i zdravstvena kriza – sve su međusobno povezane. Način na koji proizvodimo hranu, uzgajamo životinje za jelo, čistimo zemlju za uzgoj hrane za hranjenje tih životinja jednostavno nema smisla. 83 posto svjetskog poljoprivrednog zemljišta koristi se za prehranu stoke, ali stoka čini samo 18 posto naših kalorija. Ako tako nastavimo, uništit ćemo našu zemlju i hranu”, poručila je Greta u videu.

”Our relationship with nature is broken. But relationships can change. When we protect nature – we are nature protecting itself.”

