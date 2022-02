Muška zvijezda filmova za odrasle, poznat kao 'Danny D', redatelj je i producent, koji se proslavio glumeći u pornićima. Iako ne postoji tipičan put do tog posla, o karijeri profesionalnog pornera Danny nije ni razmišljao sve dok njegovi prijatelji nisu primijetili njegovu enormnu alatku,

'Išao sam mokriti, prijatelj je ostao u šoku'

Nedavno je podijelio svoju priču na JaackMaateovom podcastu Happy Hour, opisujući kako je bio na festivalu u Njemačkoj kada se dogodilo otkriće koje mu je promijenilo život.

“Imao sam mokriti, a jedan od mojih prijatelja je došao i vidio moj penis i rekao je, 'čovječe, što ti je s penisom?',” počeo je.

Danny se nije ni snašao, a njegov prijatelj je otišao i čitavom društvu rekao što je vidio.

"Svi moji prijatelji su samo tamo ponavljali u stilu, 'moraš ga pokazati'. Ja sam govorio 'Nema šanse dečki, malo je čudno'.", prisjeća se.

'Izvadi ga, izvadi ga...'

Ovo natezanje je trajalo sve dok jedan od njegovih prijatelja konačno nije pokazao vlastiti penis: "Evo, ovako izgleda normalan penis".

Danny je nastavio: “Ja sam kao, ‘ne, to nije normalno, zar ne? Tebi je u redu to pokazivati ljudima? Onda pokazujem svoj penis, i to je to, to je bio početak. Ostatak odmora sam razmišljao što bih mogao raditi do kraja života umjesto da radim u građevini."

Prije nego što je otkrio veličinu svoje alatke, Danny je radio na gradilištu.

Snalazio se na građevini, a onda krenuo u svingere

“Bio sam graditelj kad sam napustio školu s 15 godina, pa sam radio u građevinarstvu”, prisjetio se.

“Radio sam to, snalazio se do svoje 18-te ili tako nešto, a onda sam na neki način pronašao pornografiju”

Nakon otkrića a festivalu, Danny je odlučio prigrliti priliku za posao za odrasle, te je objasnio da je pohađao svingerske zabave prije nego što su mu parovi poćeli plaćati da im se pridruži u seksu.