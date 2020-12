NI GODINU DANA POSLIJE – JEZIVE CIFRE: Izračunali su koliko su naše maske naštetile okolišu, a jedna brojka posebno zabrinjava

Procjenjuje se da je ove godine zbog pandemije koronavirusa u oceanima širom svijeta završilo 1,56 milijarda zaštitnih maski, što ostavlja teške posljedice na morsku floru i faunu, stoji u izvješću nevladine udruge za zaštitu mora sa sjedištem u Hong Kongu.

U izvješću organizacije ‘Oceani Azije’ (OceansAsia) stoji da je zbog nepropisno odbačenih maski morski svijet onečišćen s dodatnih 4680 do 6240 tona plastike, prenosi portal Hongkongfp.com. (Hong Kong Free Press).

Pandemija je znatno povećala upotrebu plastike za jednokratnu upotrebu, dok su ekološki prihvatljive politike ugrožene i unazađene, stoji u izvješću.

“Veća briga o osobnoj higijeni i češća kupnja take-away hrane (hrane ‘za ponijeti’) rezultirali su povećanom upotrebom plastike, osobito plastične ambalaže”, rekao je Gary Stokes, direktor operativnog odjela nevladine udruge OceansAsia.

Dodaje da je “u međuvremenu odgođen ili zasad odbačen niz mjera čija je svrha smanjiti potrošnju plastike, poput zabrane jednokratnih plastičnih vrećica”. U izvješću se ističe da je za razgradnju zaštitnih maski potrebno čak 450 godina, a za to vrijeme mikroplastika može znatno naškoditi morskom svijetu i ekosustavima.

“Od posljedica onečišćenja plastikom svake godine smrtno strada oko 100.000 morskih sisavaca i kornjača, više od milijun ptica, čak i velik broj riba, beskralježnjaka i ostalih životinja”, rekao je Stokes iz organizacije OceansAsia.

The 1.56 billion #masks that will likely enter our #Oceans in 2020 will take as long as 450 years to break down, slowly turning into #microplastics while negatively impacting marine wildlife + ecosystems.

Read our full report here:https://t.co/fbLXHFOJT9 pic.twitter.com/9fB1AepYMU

— OceansAsia (@oceansasia1) December 7, 2020