NEZAPAMĆENA GADARIJA: Majci (64) i sinu (42) prijeti do 20 godina zatvora zbog – incesta! Njegova žena ih je zatekla u klinču…

Majka i sin iz Massachusettsa mogli bi provesti sljedećih 20 godina u zatvoru zbog incesta, nakon što ih je usred seksualnoga čina navodno uhvatila muškarčeva supruga, piše Daily Mail.

Cheryl Lavoie (64) i Tony L. Lavoie (42) priznali su da su imali spolne odnose u zajedničkome domu 20. svibnja ove godine, navodi se u policijskome izvješću. Sin je navodno izjavio kako se to “jednostavno dogodilo” te inzistirao na tome kako je to bio prvi i jedini put da se seksao s majkom.

Mom, 64, and her 42-year-old son face up to 20 years in prison for incest https://t.co/FX1Q8mu943

— Daily Mail US (@DailyMail) August 27, 2020