NEZAMISLIVA TRAGEDIJA: Ova fotografija trebala im je biti prekrasna uspomena na zaruke. Pet minuta kasnije – dečko je poginuo…

Fotografija mladoga para koji se netom prije zaručio obišla je svijet zbog nezamislive tragedije koja je uslijedila samo pet minuta poslije. João Guilherme Torres Fadini (24) i njegova novopečena zaručnica Larissa Campos (25) s prijateljima su slavili zaruke na rijeci Sorocabi u Brazilu.

Skočio u rijeku i – nestao

Brazilski biznismen, za kojega tvrde da je bio dobar plivač, poljubio je zaručnicu, ušao u rijeku i – utopio se, prenosi Daily Mail.

“Nakon što me poljubio, skinuo je košulju i skočio u rijeku s još nekim prijateljima. Rekao mi je da ga pričekam i da me voli. Počeli su se utrkivati do druge obale. Mnogi su odustali, no on i moj šogor Gabriel su nastavili”, ispričala je Larissa za G1 News.

Nakon toga, Joao je, kako kažu svjedoci, samo nestao ispod površine vode. Prijatelji su ga pokušali pronaći, a nakon bezuspješne potrage, odmah su alarmirali hitne službe. Ubrzo su stigli vatrogasci, koji su započeli potragu s čamcima i roniocima, a njegovo su tijelo pronašli sat i pol kasnije.

Imali su sve isplanirano

“Dok smo čekali spasioce, svugdje smo ga tražili, ali ga nismo mogli pronaći. Tek sat i pol nakon što su ga počeli tražiti, ronioci su pronašli njegovo tijelo”, ispričala je Larissa.

Mladi par već je imao određen datum vjenčanja, a 8. rujna su trebali proslaviti drugu godišnjicu veze. Na medeni mjesec planirali su ići u Kolumbiju 2021. godine.

“Neprestano mislim na njega i sanjam ga. Sve što mi je ostalo jesu uspomene na ono što smo planirali i na naše zajedničke snove”, zaključila je slomljena Larissa.