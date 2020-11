NEVJEROJATNO: Pronađeni su očuvani kosturi žrtava stradalih prije skoro 2000 godina; Zna se i od čega su umrli…

Arheolozi su otkrili iznimno dobro očuvane posmrtne ostatke dvojice muškaraca smrtno stradalih u vulkanskoj erupciji Vezuva koja je 79. godine nove ere uništila drevni rimski grad Pompeje, objavilo je u subotu talijansko ministarstvo kulture.

Posmrtni ostaci pronađeni su u mjestu Civita Giuliana, 700 metara sjeverozapadno od središta drevnih Pompeja, u podzemnoj prostoriji velike vile na kojoj traju arheološka iskopavanja. Jedan od njih je vjerojatno bio višega društvenog statusa i imao je između 30 i 40 godina. Ispod vrata su arheolozi pronašli ostatke vunenog ogrtača.

Archaeologists have discovered the skeletons of two men, thought to have been a rich Roman and his slave, in the volcanic ruins of ancient Pompeii. https://t.co/k1iMzyNqzk

Drugi muškarac, vjerojatno u dobi od 18 do 23 godine, bio je odjeven u tuniku i imao je nekoliko nagnječenih kralježaka, što ukazuje na to da je bio rob koji je obavljao teške poslove. Zubi i kosti muškaraca dobro su očuvani, a šupljine kostiju stručnjaci su najprije ispunili gipsom koji se stvrdnuo, a zatim su ih iskopali da se ne bi polomile.

“Ove dvije žrtve vjerojatno su pokušale potražiti sklonište oko 9 sati ujutro kad ih je odnio piroklastični val”, rekao je Massimo Osanna, direktor arheološkog nalazišta. “Umrli su od posljedica termičkog šoka, na što ukazuju njihove stisnute noge i ruke.”

Two new victims of the AD 79 eruption have been found in the excavations of Civita Giuliana near Pompeii. The bodies of two men seeking shelter in a cryptoporticus have been cast in plaster.

