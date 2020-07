NEVJEROJATNE STVARI KOJE SE LJETI DOGAĐAJU – U GAĆAMA: Fenomen je stvaran i ima naziv. Evo u čemu je fora

Krvne žile u spolovilu na vrućini se šire, a na hladnoći sužavaju. Zbog toga je posebno ‘ludo’ na plaži

Kako temperature rastu, u muškim genitalijama započinje fenomen poznat kao “ljetni penis”. Ako još niste čuli za ovaj termin, pojasnit ćemo. Vrućina doprinosi širenju krvnih žila pa tako i širenju samoga penisa.

Da ne bi bilo zabune, muško spolovilo ljeti ne naraste doista, već se samo krvne žile u njemu malo rašire, jer se tako tijelo bori s vrućinom. Bilo kako bilo, ova pojava nesumnjivo “bilda” njihov ego. Loša je vijest da to ne poboljšava njihov performans u krevetu.

NAPALA GA U SNU: Trudnica odsjekla mužu penis jer on ima – drugu suprugu; Više se nikad neće moći seksati…

Men claim hot weather gives them a 'summer penis' – and docs say it's a real thing https://t.co/kqDo8Hpat1 pic.twitter.com/2XlweTUw16 — The Sun (@TheSun) May 25, 2019

U moru je već druga priča

“Postoji dobar razlog zašto parovi na medeni mjesec odlaze u toplije krajeve, a ne na Sjeverni pol. Ali, riječ je o tek privremenoj reakciji”, izjavio je za The Sun američki urolog dr. Dudley Danoff, autor knjige “The Ultimate Guide to Male Sexual Health”.

Krvne žile u spolovilu na vrućini se šire, kao što se šire i prilikom seksualnoga uzbuđenja, samo u manjoj mjeri. Uz to, penis na vrućini može poprimiti blago ružičastu boju zbog sve te dodatne krvi na njegovoj površini. S druge strane, pri ulasku u hladno more on će se smanjiti, no vrlo brzo će se na suncu vratiti u “normalu”.

ČAROBAN BROJ ZA SIGURAN ORGAZAM: Studija pokazala koja veličina penisa žene najčešće dovede do vrhunca

Men claim heatwave is giving them 'summer penis' – and doctors say it's a real thinghttps://t.co/gsOILRRXCS pic.twitter.com/Be2nBaexeO — Daily Mirror (@DailyMirror) June 24, 2020

Hladnoća skraćuje penis do 50 posto

“Kada je hladno, vaše tijelo će pokušati zadržati svoju unutrašnju toplinu i zbog toga će suziti krvne žile pa se tada čini kao da se penis smanjio”, objasnila je britanska liječnica dr. Sarah Jarvis.

Niska temperatura može spolovilo privremeno skratiti do 50 posto dok mu se obujam zna smanjiti do 30 posto, ovisno o tome koliko je voda hladna, tvrde urolozi. U isto vrijeme, do promjene dolazi i na testisima, koji se u hladnoj vodi povuku prema tijelu pokušavajući sačuvati svoju toplinu.