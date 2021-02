NESVAKIDAŠNJE SLAVLJE U COVID BOLNICI: Vremešni par se vjenčao nakon 46 godina veze, no razlog je zapravo tužan

Britanci Phillip (78) i Patricia (88) vjenčali su se nakon 46 godina veze u sveučilišnoj bolnici u Coventryju na odjelu na kojemu se 88-godišnjakinja trenutačno liječi od covida-19, piše Guardian.

Vjenčanje je održano pošto je zaposlenica bolnice Joanna Shakespeare na Twitteru zatražila pomoć pri traženju matičara, a zajedno s ostalim bolničkim osobljem prisustvovala je obredu te je uz kolege bila jedna od svjedokinja.

We are desperately seeking a registrar to perform a civil wedding ceremony on COVID ward @nhsuhcw @live_coventry can anyone urgently help?

— Joanna Shakespeare (@shakeyjs) January 28, 2021