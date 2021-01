NESTVARAN PRIZOR IZ SVEMIRA: Ova fotografija kanjona na Marsu oduzima dah, a znanstvenici još uvijek ne znaju kako je nastao

Osam godina nakon što je snimljena impresivna fotografija, znanstvenici nisu sigurni kako je kanjon Valles Marineris nastao

Tithonium Chasma je kanjon na Marsu dug nevjerojatnih 810 kilometara i dio je sustava kanjona Valles Marineris, najvećeg sustava kanjona koji nam je poznat u Sunčevom sustavu.

Impresivna fotografija Chasme izbliza nastala je 2013. godine i snimila ju je High Resolution Imaging Science Experiment kamera (HiRISE) na brodu Mars Reconnaissance Orbiter. Na njoj se vidi otprilike kilometar Marsove površine s brežuljcima i dolinama, ali to je samo jedan mali dio ogromne cjeline.

No, kako je kanjon nastao na Marsu? Američki Nacionalni park Grand Canyon milijunima godina dubila je rijeka Colorado, no znanstvenici nisu sigurni što je stvorilo kanjone Valles Marineris i Tithonium Chasma pa su ih fotografirali kako bi došli do mogućih odgovora.

Nagib Marsove osi rotacije nije tako stabilan kao Zemljin, a kretao se od preko 60 stupnjeva do ispod 10. “Moguće je, iako nedokazano, da je veća nakošenost Marsa pokrenula djelomično otapanje dijela vodenog leda. Naš najbolji pokušaj da to shvatimo jest pronaći nakupine leda, prašine, mulja ili pijeska nakupljene tijekom brojnih ciklusa promjene nakošenosti”, napisao je Edwin Kite, glasnogovornik HiRISE-a, još 2014. godine.

Fotografija Chasme pokazuje upravo takve nakupine. Slojevi sedimenta, odnosno tamne i svijetle pruge koje od dijagonala sežu do sredine fotografije, relativno su jednoliki, što vjerojatno ukazuje na postupno nakupljanje sedimenata tijekom dugih ciklusa promjene nagiba Marsove osi.

Osam godina nakon što je fotografija nastala, znanstvenici još uvijek nisu sigurni kako je nastao kanjon Valles Marineris. Neki od njih nagađaju da je velika tektonska ‘pukotina’ podijelila površinu Marsa, da bi je kasnije pojačao protok lave ili voda ako je nagib bio ispravan.

Iako su ove slike astronomima znanstveno zanimljive, ujedno su čudesne i prekrasne. Kada znate da je prizor zabilježen svemirskom letjelicom udaljenom 264 kilometra od površine planeta, cijela stvar izgleda još nevjerojatnije.