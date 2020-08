NEMA VIŠE TULUMA: Airbnb zbog koronavirusa zabranio mlađima od 25 godina da iznajme kompletnu kuću

Airbnb se već prošle godine našao u problemima nakon što su se brojni susjedi kuća iznajmljenih preko te platforme, bunili na neobuzdane tulume

Mlađi od 25 godina u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Španjolskoj više neće moći iznajmiti kompletnu kuću preko Airbnba, a sve kako bi se smanjio broj nedozvoljenih tuluma s velikim brojem mladih i kako bi se povećala sigurnost od zaraze koronavirusom.

Naime, Airbnb se već prošle godine našao u problemima nakon što su se brojni susjedi kuća iznajmljenih preko te platforme, bunili na neobuzdane tulume, a s pandemijom koronavirusa zabrinutost je samo porasla, javlja Guardian.

Moguća zabrana i u drugim zemljama

Zato su već u Velikoj Britaniji, Francuskoj i Španjolskoj uvelli zabranu iznajmljivanja kompletnih domova za mlađe od 25, posebno one koji imaju manje od tri pozitivne ocjene. Na one koji nemaju nijedan negativni komentar ili one s dugoročnim planovima, zabrana se neće odnositi. Također, moguće je da će zabranu proširiti i na druge zemlje.