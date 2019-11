NEMA VIŠE BESPLATNIH TRAMVAJA NA ADVENTU! Ove godine ćete karte ipak morati kupovati, ali će zato besplatan biti jedan drugi oblik prijevoza

Ako planirate na zagrebački Advent, pripremite četiri kune za ZET kartu

Iako je proteklih godina u vrijeme zagrebačkog Adventa vožnja autobusima i tramvajima u prvoj zoni bila besplatna od petka u podne do kraja nedjelje, ove godine neće biti tako.

Radi se o novom dogovoru ZET-a i TZ Zagreb.

“ZET se u zagrebački Advent uključio u vidu posebnih linija prema Mariji Bistrici i njihovom Adventu te će uspostaviti i liniju koja će posjetitelje prevoziti prema Uredu predsjednice, u Vilu Prekrižje. No ove godine besplatan je prijevoz vlakovima iz zagrebačkog prstena na Glavni kolodvor, i to od ponedjeljka do četvrtka, s obzirom da smo ostvarili suradnju s HŽ Putničkim prijevozom”, rekla je za Večernji list direktorica zagrebačke turističke zajednice Martina Bienenfeld.

ZET pak naglašava da, iako prijevoz neće biti besplatan, karta za pola sata vožnje i dalje košta samo četiri kune.