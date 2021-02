‘NEMA NIGDJE NIKOGA’: Jedno od najpoznatijih europskih turističkih odredišta čeka bolje sutra: ‘Ima dana kada da ne prodam ništa…’

Autonomna pokrajina na sjeveroistoku Španjolske, Katalonija, u srijedu je premašila 500 tisuća oboljelih od koronavirusa. Inače prepuna turistima, Katalonija je zbog pandemije zatvorila svoja vrata za turiste

Katalonija, koja je u srijedu premašila 500.000 oboljelih od koronavirusa, nastavlja držati vrata zatvorena turistima, što ugrožava poslovanje tisućama kompanija u toj autonomnoj pokrajini na sjeveroistoku Španjolske. Od dva termirala zračne luke El Prat u Barceloni i dalje je otvoren samo jedan, no i njegovi hodnici su pusti. “Nema nikoga. Sada prema gradu vozimo svakih 17 minuta, a ranije smo vozili svakih pet minuta”, kaže vozačica autobusa. Nakon što je ušlo troje putnika autobus odlazi prema gradu.

Na ulicama uglavnom poslovni ljudi

Na terminalu su neke trgovine zatvorene, ali ne i ona nogometnog kluba Barcelone, čije su zvijezde poput Lionela Messija poznate diljem svijeta. “Otvoreni smo jer je nogometni klub simbol grada”, govori mlada prodavačica u praznoj trgovini. Njome dnevno prođe 140 ljudi, a tijekom ljeta ih je 3.000 razgledalo dresove, lopte, šalove i druge suvenire. Turistima su dolasci u Španjolsku, a time i u Kataloniju, zabranjeni pa uglavnom dolaze poslovni ljudi. Stižu li iz inozemstva moraju pokazati negativan rezultat testa na koronavirus.

U Barcelonu stoga većinom slijeću avioni iz španjolskih gradova, premda u Kataloniju ne smiju dolaziti ni turisti iz ostatka Španjolske. Dopušten je dolazak zbog posla ili hitnih slučajeva, što je potrebno potkrijepiti potvrdom u slučaju policijske provjere. Takve kontrole nisu česte, no malo tko želi riskirati novčanu kaznu ili prisilni povratak doma. U zadnja 24 sata poletjela su iz Barcelone samo tri zrakoplova, prema Parizu, Ibizi i Madridu. “Neki moji kolege su privremeno otpušteni jer nema kupaca, no dobivaju novac sa zavoda za zapošljavanje. Ja ne strahujem za sebe jer ne vjerujem da će zatvoriti ovu trgovinu čak ni ako se nastavi ovakva sitaucija”, kaže prodavačica u Barceloninoj klupskoj trgovini na terminalu T1.

U Kataloniji živi 7,5 milijuna stanovnika od kojih se u proteklih godinu dana 551.943 inficiralo koronavirusom, izvijestilo je u srijedu španjolsko ministarstvo zdravstva. Preminulo je gotovo 10.000 osoba.

Ugostitelji nade polažu u uskrsne blagdane i ljeto

“Ljudi su zabrinuti pa manje izlaze”, kaže Pablo, konobar u restoranu pored gradske plaže Barceloneta u kojemu da ručak, koji uključuje predjelo, glavno jelo, desert i piće, stoji 11,50 eura. “Jučer sam najviše prodao, šest takvih ručkova. Prije pandemije sam ih prodavao dnevno 16 ili 17. Sada ima dana da ne prodam niti jedan”, dodaje. Vjetar povija palme na šetalištu uz more gdje trče lokalni rekreativci. Na pješčanoj plaži samo poneki zaljubljeni par. Barcelona, atraktivna tijekom čitave godine i navikla na vrevu turista, posebno osjeća izostanak posjetitelja. Suvenirnice zjape prazne.

Španjolsku je prošle godine do listopada posjetilo 18,3 milijuna stranih turista, dok ih je godinu dana ranije došlo rekordnih 79,2 milijuna, posljednji je podatak španjolskog instituta za statistiku. Zbog nedostatka gostiju čak i klub Barcelona ne organizira obilazak stadiona Camp Nou te drži zatvoren tamošnji muzej, inače jedan od najposjećenijih u čitavoj Španjolskoj.

“Još uvijek ne znamo kakve će biti sanitarne mjere za uskrsne blagdane kada obično dolaze gosti, no nadamo se da bi na ljeto ponovno mogli otvoriti granice”, kaže konobar Pablo koji u 17 sati mora zaključati lokal. Do prije dva tjedna svi kafići i restorani bili su zatvoreni pa je, kaže, sretan što može barem do popodne posluživati klijente. Čim se spusti mrak prolaznici, lica prekrivenih maskama, iščeznu sa šetališta La Rambla. Ondje je prije pandemije odjekivao žamor prodavača, turista i šetača. Pod uličnim svjetiljkama ostaju tek zaključani kiosci i štandovi s cvijećem. Tek poneki ulični prodavač limenki piva nada se prolasku mlađih osoba. Besposleni taksisti kruže u potrazi za klijentima. “Gosti su nam uglavnom ljudi koji traže u Barceloni posao”, kaže recepcionar malog hotela koji je spustio cijenu noćenja na 25 eura. “Izvuklo nas je Valentinovo prošli vikend”, dodaje smijući se.

Brojni veliki hoteli diljem Barcelone zatvoreni su jer im se ne isplati raditi u ovakvim okolnostima, dok deseci hostela ne rade zbog zahtjevnih sanitarnih mjera. Ispred gotičke katedrale, u srcu grada, postariji ulični svirač pjeva uz gitaru sjetne stihove. Kaže da ne svira toliko zbog novca, nego zbog ljudi na trgu, koji sjednu u blizini nakratko uživati u glazbi. “Na trenutak im pomažem da zaborave stvarnost”, kaže.

