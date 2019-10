NE VJERUJEMO U OVO: ‘Varam muža već dvije godine i bilo je sve super, dok ga nisam vidjela s njom! Polomit ću joj leđa, a njemu uzet sve…’

Bizarna ispovijest: To me izjeda evo mjesec dana, ne mogu ni njemu ni njoj reći, a sve znam. Čekam, pokušavam ih uloviti na djelu, vješto se kriju, ali doći će i taj dan

Na društvenim mrežama već mjesecima se masovno širi bizarna ispovijest jedne žene, a koja navodno dolazi s područja Balkana. Nije poznato je li riječ o fake newsu ili ne, s obzirom da ne znamo ni mjesto radnje ni identitet aktera priče, ali kako je poprilično bizarna, odlučili smo je prenijeti, da vidite oko čega je nastala tolika strka.

Dakle, ispovijest ide ovako:

“Već dvije godine varam muža, to je bolje i za njega jer mene to ispunjava, odmah sam bolja prema njemu i sve… Prošli vikend sam mu rekla da idem na seminar, a ustvari sam išla sa mojim ljubavnikom do susjednog grada, u hotel gdje smo se najčešće nalazili.

Sve je bilo sasvim uobičajeno, ali kada smo nakon svega, izgladnjeli sišli do restorana, u uglu tog restorana sam pogledala i ugledala svog muža sa mojom najboljom prijateljicom.

Izgubila sam razum, em me vara, em sa najboljom prijateljicom, ne znam na koga sam bila više ljuta. Krenula sam, ali sam se sjetila da ja uopće ne trebam biti tu. Ruke su mi bile vezane i nisam mogla odmah reagirati. Baš mi je uništio vikend.

To me izjeda evo mjesec dana, ne mogu ni njemu ni njoj reći, a sve znam. Čekam, pokušavam ih uloviti na djelu, ali se vješto kriju, ali doći će i taj dan. Njoj ću polomiti leđa od batina, a njemu, njemu ću uzeti sve, ostat će kao prosjak na ulici, bez eura u džepu…”

Vrlo vjerojatno je riječ o fake newsu, ali ako slučajno nije – jao si ga njemu.