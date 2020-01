NE, STRES NE SMIJE BITI ‘NORMALNO’ STANJE: Ako se nakon priče ove mlade žene ne pobrinete za sebe… Sretno vam bilo

Liječnici su također zaključili kako je u to grozno stanje upala zahvaljujući tihom ubojici modernog vremena – stresu

Danielle Ferguson (29), nutricionistica iz Kalifornije, jednog je jutra otkrila kako joj je polovica lice kompletno paralizirana. Prije nego što joj se pola lica ukočilo mlada je žena imala simptome prehlade te se osjećala umorno i letargično. Nikakvih drugih simptoma nije bilo. Ferguson je znala da nešto ne valja kada je shvatila da joj je jezik utrnut i da je vilica strašno boli, kao da ju je netko udario, prenosi Daily Mail.

Probudila se bez osjeta u lijevom dijelu lica. Roditelji su je odvezli u bolnicu gdje joj je dijagnosticirana Bell’s paraliza. Liječnici su joj prepisali oralne steroide i antiviralne lijekove.

Za sve je kriv stres

Liječnici su također zaključili kako je u to grozno stanje upala zahvaljujući tihom ubojici modernog vremena – stresu. Ženi je i dalje paralizirana polovica lica.

Bolest je to koja pogađa oko 40 tisuća Amerikanaca godišnje, a događa se kada se živac u licu upali. Točan razlog još uvijek nije poznat, no zna se da stres igra veliku ulogu u oslabljivanju imuniteta, što doprinosi upali živaca.

Upaljeni živac može interferirati sa signalima koje mozak šalje u mišiće lica te tako uzrokovati djelomičnu paralizu.

“Tjedan dana prije osjećala sam se kao da sam prehlađena. Te subote osjećala sam simptome, no tada još nisam znala o čemu se radi. Ubrzo mi je utrnuo jezik, a vilica me počela jako boljeti, kao da me netko udario u lice, kao da sam cijelu noć škrgutala zubima. Uz to, moj osmijeh je bio pomalo čudan, no u tom trenutku se to još nije toliko primjećivalo.

Ovo se događa češće nego što mislite

U nedjelju sam se probudila s paraliziranim licem. Bila sam šokirala i prestravljena”, ispričala je 29-godišnjakinja koja se u početku teško nosila sa situacijom, no sada se koristi društvenim mrežama kako bi kontaktirala ostale koji pate od ovog problema. Na Instagramu je sakupla više od 12 tisuća sljedbenika te s njima dijeli svoje iskustvo.

“U početku me bilo sram biti u blizini ljudi, no kad sam počela dijeliti svoju priču, shvatila sam da ima još dosta ljudi koji imaju iskustva s ovime. I dalje ponekad krijem svoj osmjeh”, ispričala je Ferguson.

Liječnici su joj kazali kako je uzrok paralize stres, ali i da će s vremenom moći vratiti snagu u mišiće lica. Pred njom je dug put, no dijelit će ga sa zajednicom koja ju podupire u borbi za vraćanje na staro.