NE ŠALIMO SE – KINEZI DOVRŠAVAJU TITANIK 2! Replika najslavnijeg broda isplovit će iduće godine: Ipak, bit će nekoliko razlika

Gotovo identična replika Titanika trebala bi na svoje prvo putovanje 2022. godine, 110 godina nakon fatalne plovidbe broda koji je tad krenuo na svoje prvo i posljednje putovanje. Brod se gradi u kineskom brodogradilištu CSC Jinling, a dovršetak se planira 2022. godine, piše Morski.hr.

Moderni dizajn broda rađen je po uzoru na original, ali postoji nekoliko značajnih razlika. U njega će stati nešto više putnika, ukupno 2400, plus posada od 900 osoba. Titanik II je širi 13 metara kako bi udovoljio modernim propisima i povećao stabilnost. Također, novija verzija je opremljena modernim sigurnosnim i navigacijskim značajkama, kao i detaljnim planovima evakuacije.

Ljubitelji povijesti i ljubitelji filma Jamesa Camerona zasigurno će cijeniti vintage dekor broda i pažnju koja je posvećena detaljima. Titanik II će imati isti izgled kabina, javnih površina, bazen, tursku kupelj i veliko stubište kao kod izvornog broda. Visok je 9 katova, imat će 840 kabina, a putnici će moći odabrati karte prve, druge ili treće klase.

Tematski park

Kineski investitor Su Shaojun uložio je šest godina u gradnju i raskošne kopije duge 260 metara i više od 150 milijuna dolara koja će biti dio tematskog parka. “Nadam se da će brod biti tu i za 100 ili 200 godina. Trebalo je šest godina – dulje od izgradnje izvornog Titanika – plus 23 tisuće tona čelika, više od stotinu radnika i pozamašna cijena od milijardu juana (207,1 milijuna USD)”, kaže Su koji gradi muzej posvećen Titaniku.

Sve, od blagovaonice do luksuznih kabina, pa čak i kvake na vratima oblikovane su kao i na originalnom Titaniku, koji čini središnje mjesto tematskog parka provincije Sechuan udaljenog više od tisuću kilometara od mora.

Na ovom mjestu Kinezi grade i repliku luke Southampton, kakva je viđena u filmu o Titaniku Jamesa Camerona 1997. godine, gdje se izmišljeni lik Leonarda Di Caprija penje na brod, nakon što je svoju kartu za New York dobio na okladi. Turistički autobusi kontinuirano ponavljaju tematsku glazbu iz filma “My Heart Will Go On” Celine Dion.

Putovat će putom originalnog broda

Nazvan Titanic II , pravi novi brod s početka priče, svoje će prvo putovanje započeti u Kini, gdje se trenutno dovršava njegova izgradnja, nakon čega će putovati u Dubai, prije nego pokupi putnike u Southamptonu u Engleskoj. Nakon toga slijedi put originalnog broda 1912. preko Atlantika do New Yorka. Izvorni RMS Titanic nikada nije stigao na odredište jer je udario u santu leda u sjevernom Atlantiku.

Titanik II je zapravo zamisao australskog poduzetnika Clivea Palmera, koji je osnovao tvrtku pod nazivom Blue Star Line u 2012. godini kako bi realizirao projekt. Pri njegovom dovršetku, očekuje se da će koštati 500 milijuna dolara. Prvotno je trebao isploviti 2016. godine, ali financijski problemi odgodili su njegovo isplovljavanje najprije za 2018., pa opet za 2022. godinu.