NE MOŽETE PODNIJETI KOLEGU DO SEBE? Više ga ne morate gledati i slušati, sada doslovno postoji uređaj za to

Gledajte poput konja – samo ravno, i osigurajte si svoj privatni prostor

Ako radite na takvom radnom mjestu gdje ste neprestano okruženi napornim kolegama, ne morate razmišljati o tome da date otkaz jer više jednostavno ne možete podnositi njihovu prisutnost. Panasonic je osmislio poseban uređaj koji vam zaklanja periferni vid i omogućuje da gledate poput konja – samo ravno.

Stvorite vlastiti osobni prostor

Ovaj 260 dolara vrijedan uređaj sužava vaše vidno polje uz pomoć tamnog “zida” sa svake strane. Uz njega dobivate slušalice koje stišavaju pozadinsku buku i omogućuju vam bolju koncentraciju na rad. Ovaj “svemirski” set stvara granicu s okolinom i osigurava vam “psihološki osobni prostor”, prema riječima njegovih dizajnera.

IZUMLJEN KONDOM KOJI OCJENJUJE VAŠU IZVEDBU U KREVETU: Pametni uređaj otkriva i spolne bolesti, mjeri opseg penisa…

Osim što blokira sve smetnje iz okoline, pametna naprava također daje do znanja vašim kolegama kako ne želite da vas uznemiravaju. Stavlja se na glavu i može se prilagođavati tako da njezin korisnik vidi samo svoje računalo i tipkovnicu ispred sebe.

Svatko ponekad želi biti sam

Uređaj je izuzetno lagan, teži svega 300 grama, tako da ga gotovo ni ne osjetite na glavi. “Nema osjećaja pritiskanja i nošenje je vrlo ugodno”, tvrde iz Panasonica. U prodaji će se naći najprije u Japanu sljedeće godine, a kasnije će biti dostupan i u ostatku svijeta.

Ne čudi ovakav izum s obzirom na to da suvremeni uredi pružaju malo ili nimalo privatnog prostora radi bolje komunikacije među suradnicima. No, to ima i negativnu stranu; mnogi se žale da im takav način rada više smeta nego što im koristi.