NE MOŽE PODNIJETI ZVUK DISANJA DRUGIH LJUDI: Zbog rijetkog poremećaja od liječnika je tražila da je učine – gluhom

Ne smeta joj duboko disanje ni dahtanje, već obično disanje. Samo želi da ‘buka’ prestane, no to je nemoguće pa je mora trpjeti

Škotkinja koja pati od mizofonije, patološke osjetljivosti na zvukove, tvrdi da je toliko iritira zvuk disanja drugih ljudi da je jednom od liječnika tražila da je učine gluhom.

Mizofonija se opisuje kao snažna nesklonost ili mržnja prema određenim zvukovima, što potiče emocionalne ili fiziološke reakcije koje se ostalima čine nerazumne. Osjetljivost na zvukove može potaknuti razne reakcije, od bijesa i panike do potrebe za bijegom, piše Oddity Central.

Zamislite neki zvuk koji mrzite, pomnožite njegov intenzitet sa sto i otprilike možete shvatiti što je mizofonija.

Dok neki misle da mizofoniju uzrokuju iritantni zvukovi poput glasnog žvakanja ili grebanja noktima po ploči, zapravo je može izazvati bilo koji zvuk. Većinu omraženih zvukova pritom proizvodi ljudsko tijelo, no zanimljivo je da ljudi koji pate od ovog stanja ne osjećaju iritaciju ako sami proizvode te zvukove.

Želi postati gluha

Primjerice, žena iz Škotske koja se nedavno pojavila u britanskoj emisiji ‘This Morning’ opisala je svoje iskustvo s mizofonijom koju uzrokuje sveprisutni zvuk – disanje drugih ljudi.

“Kada ga čujem, postanem ljutita. Što je glasnije, postajem sve bjesnija. Ako netko namjerno diše kako bi me naljutio, to mi ne smeta. Ali ako se radi o običnom disanju, to je druga priča”, otkrila je gospođa Karen.

Dakle, ne živcira je zvuk dubokog disanja i dahtanja. Ona samo želi da “buka” prestane, što je nemoguće jer ljudi moraju disati pa mora prihvatiti da ne može ništa napraviti po tom pitanju.

U jednom trenutku stanje joj se toliko pogoršalo da je pitala liječnike mogu li je učiniti gluhom, no oni joj nisu uslišili želju.

Nakon Kareninog slučaja, na društvenim mrežama oglasile su se druge osobe koje pate od mizofonije.

“Mizofonija mi uništava život na dnevnoj bazi i sve bih dala za lijek, umjesto da mi se liječnici smiju i govore da preuveličavam”, “Drago mi je što se priča o mizofoniji. Zvuk žvakanja, tipkanja i ostalog toliko me ljuti da bih si najradije iščupala kosu. Postanem toliko ljutita, to nije normalno, moram staviti slušalice da blokiram sve druge zvukove”, neki su od komentara.