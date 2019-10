NAUČITE ‘ČITATI’ LJUDE KAO PROFESIONALAC: Poslužite se trikovima tajnih agenata i već pri prvom susretu procijenite tko je kakav

Što biste dali da možete pročitati ljude odmah prilikom upoznavanja?! Bivši agent FBI-a tvrdi kako svatko odašilje stanovite znakove, samo morate znati gdje ih i kako tražiti.

“Ne trebate biti prvoklasni tajni agent da biste znali što se događa u nečijoj glavi. Uvijek postoje signali koje možete upotrijebiti, samo što većina ne zna na što valja obratiti pažnju”, kaže LaRae Quy, koji je radio za FBI 23 godine.

Pa, koji su to signali koji otkrivaju što netko misli ili osjeća? Ovaj stručnjak otkriva kako možete gledati kroz ljude.

Definirajte njihov osnovni model ponašanja

Postoji čitav spektar tjelesnih obrazaca ponašanja. Neki bulje u pod dok razgovaraju, neki prekriže ruke ili se nakašljavaju, neki se češkaju po glavi, a drugi “cupkaju” s noge na nogu. Ljudi se ponašaju na različite načine iz raznih razloga. Određivanje nečijeg osnovnog modela ponašanja pomoći će vam da razumijete njihove postupke – rade li nešto iz navike ili je nešto pokazatelj prijevare, ljutnje ili nezrelosti.

Prepoznajte igre riječi u govoru

Obratite pažnju na razlike između osnovnog modela ponašanja pojedinca te njegovih riječi i pokreta. Na primjer, jeste li primijetili da netko ima naviku pročišćavati grlo nekoliko puta kada je nervozan? Moglo bi se dogoditi da takvi ljudi skrivaju nešto više nego što bi moglo biti očito na prvi pogled.

Promotrite geste

Jedna gesta ili riječ nema uvijek skriveni smisao. Ali kada određene geste prate jedna drugu prema nekom uzorku, obratite pozornost. Na primjer, netko bi mogao više puta zakašljati, počešati glavu i istovremeno prebacivati noge. U ovom slučaju morate biti oprezni.

Usporedite ponašanje

Ako primijetite da se netko ponaša neobično, imajte ga na oku. Kako se osoba ponaša prema drugima u prostoriji? Mijenjaju li se njezini izrazi lica? Kakvu pozu zauzimaju? Kakav je njihov govor tijela? Zagledajte se osobi u oči. Ako su joj zjenice proširene, to znači da joj se sviđate. Naravno, to vrijedi samo ako se osoba kontinuirano smiješi i uzvraća vam kontakt očima. Ako joj pogled vrluda, a osmijeh jedva da se nazire, vjerojatno vam laže.

Pogledajte u ‘zrcalo’

Zrcalni neuroni koji se nalaze u mozgu odražavaju stanje naših umova. Na primjer, osmijeh aktivira mišiće koji su odgovorni za sretan izraz lica. Kada se namrštimo, pokazujemo nezadovoljstvo. Kada gledamo nekoga koga volimo, signaliziramo mišićima lica da se opuste. Ako vam lice te osobe ne “odgovori” na isti način, ta vam osoba šalje poruku: ili joj se ne sviđate vi ili nešto što ste učinili.

Pronađite snažan glas

Najjača osoba nije uvijek onaj koji sjedi na čelu stola. Samouvjerena osoba, u pravilu, ima snažan glas (ne smije se miješati s glasnim glasom). Često je vođa skupine slaba osobnost koja u velikoj mjeri ovisi o drugima. Odredite tko u skupini ljudi ima najjači glas – tako ćete povećati šanse za uspjeh u procjeni tko je kakav.

Gledajte način hodanja

Često ljudi nemaju fluidnost u svojim pokretima. A ako osoba gleda dolje, a ne ispred sebe, dok hoda, to je znak nedostatka samopouzdanja. Ako primijetite to u članu tima, dajte toj osobi veću pohvalu kako biste ojačali njezino povjerenje u vas. Ili joj postavite izravno pitanje kako biste je izvukli iz neugodne situacije.

Obratite pažnju na ‘akcijske riječi’

Akcijske riječi (to su vrlo često glagoli) daju bolji uvid u to kako osoba misli. Na primjer, ako vaš šef kaže da je “odlučio surađivati s tvrtkom X”, akcijska je riječ “odlučio”. Ova jedna riječ znači da je vaš šef najvjerojatnije: a) neimpulzivan, b) važe različite aspekte, c) izračunava nekoliko koraka unaprijed.

Identificirajte osobu na temeljnoj razini

Svatko od nas ima jedinstvenu osobnost, ali postoje osnovna pitanja koja vam omogućuju čitanje osobe na temeljnoj razini, tko god da ona jest:

Je li ta osoba introvertirana ili ekstrovertirana?

Jesu li interakcije s drugima polazište za njihovo djelovanje?

Kako se ta osoba nosi s rizikom i neizvjesnošću?

Što hrani njezin ego?

Kako se ponaša u stresnim situacijama?

Kakva je kad je opuštena?