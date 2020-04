NATJECATELJI BIG BROTHERA NISU SVJESNI PANDEMIJE: ‘Teško je. Još pokušavam shvatiti što se događa. Svijet više nije isti kao prije’

Big Brother je televizijski show u kojemu desetak ljudi živi u kući izoliranoj od vanjskog svijeta, bez pristupa informacijama, pa mnogi koji napuste show ostanu neugodno iznenađeni, čak i nespremni na promjene koje je uzrokovala pandemija koronavirusa

Natjecatelji showa Big Brother diljem svijeta koji napuštaju famoznu kuću, ostaju u šoku kada otkriju da se koronavirus raširio po cijelom svijetu i izmijenio ljudsku svakodnevicu. Jedan od njih je i Šveđanin Daniel Glasman, koji je show napustio nakon 50 dana. U vrijeme kad je ušao u izolaciju Big Brother kuće, koronavirus je bio uglavnom kineski problem, a prvi slučajevi zaraze su se počeli pojavljivati u Italiji, piše Guardian.

“Još uvijek pokušavam shvatiti što se događa. To je teško jer sam se našao u procesu rješavanja izoliranosti i sad se moram suočiti s činjenicom da se svijet promijenio. Ne mogu ignorirati što se događalo posljednjih 50 dana i očekivati da će svijet izdržati ovu situaciju. Imao sam vrlo duboko iskustvo, ali isto tako i svijet”, rekao je Glasman.

SADA JE JASNO, I ŠVEDSKA JE U PROBLEMU; PREMIJER OZBILJNO PORUČIO: ‘Zbrajat ćemo mrtve u tisućama. Moramo se pripremiti na to’

Zamišljali su zombije

Ovaj 38-godišnji savjetnik za komunikacije i djelatnik noćnog kluba tvrdi da je zbog ograničenih informacija “iz vanjskog svijeta” podcijenio situaciju, kao i drugi natjecatelji.

“Kada smo otišli u izolaciju, nismo znali u kojoj se mjeri koronavirus proširio svijetom, a i Švedska nije imala niti jedan zabilježen slučaj. Zbijali smo šale o situaciji oko korone, zamišljajući hoće li svijet izgledati poput kakvog filma sa zombijima kada napustimo kuću”, rekao je.

Situacija je nalikovala na seriju “Dead set” u kojoj invazija zombija utječe na sve osim na natjecatelje showa. No, nije to bila situacija samo u švedskoj verziji. Naime, natjecatelji diljem svijeta su bili potpuno nesvjesni situacije sve do izlaska, unatoč rapidnom širenju pandemije. Švedski producenti showa su se poveli za njemačkim kolegama koji su natjecateljima ipak pružili neke informacije, no one nisu bile dovoljne, a natjecatelji su čak mogli i postavljati pitanja producentima, odnosno Velikom Bratu.

“Bio sam tamo 50 dana, imao sam vrlo malo informacija iz vanjskog svijeta. Prije nekoliko tjedana počeli su nas brifirati o situaciji, htjeli su da znamo da su oni koje volimo kao i naše obitelji na sigurnom. Htjeli su nas smiriti. Bila je to rasprava usredotočena na činjenice: zatvaraju se restorani, zabranjuju se masovna okupljanja, nema sportskih događaja, zračni promet je ograničen. Mi smo vjerojatno u tom trenutku bili najzdraviji ljudi na planetu jer smo bili izolirani u toj kući”, zaključio je Glasman i rekao kako su ga producenti po izlasku upozorili “da svijet više nije isti kao prije”.

OBIJA LI SE ŠVEDSKOJ O GLAVU ‘LAGANINI’ PRISTUP PANDEMIJI? Znanstvenica apelira: ‘Nemamo izbora, moramo odmah zatvoriti Stockholm’

Većina showova nastavljena

Neke produkcijske kuće su zbog karantene odlučile prekinuti show te donirati nagradu za borbu protiv koronavirusa: “Big Brother je odsječen od stvarnog svijeta, a to je zastrašujuće jer ne znate što se vani događa”, rekla je natjecateljica kanadskog Big Brothera, Hira Deol nakon što su joj producenti objasnili što se zbiva.

S druge strane, Big Brother je nastavljen u Brazilu, a i dalje se emitira u Švedskoj i Njemačkoj. Brojni fanovi su pokrenuli internetsku kampanju kojom traže izvlačenje medicinskih radnika iz showa, kako bi i oni mogli sudjelovati u borbi protiv koronavirusa. Glasman nakon izlaska iz izolirane Big Brother kuće nije završio u propisanoj izolaciji.

“Svi se držimo socijalnog distanciranja, ali bio sam i u svom omiljenom restoranu, otišao sam na par pića s prijateljima, a onda sam se odlučio izolirati. Ili smo kao država po ovom pitanju u pravu, ili smo jedini u krivu”, zaključio je Glasman.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.