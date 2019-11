NATJECANJE ZA MLADE STARTUPE: Otvorene prijave za prvi regionalni Good Game Liftoff

Startup s najboljom idejom osvaja nagradu od četrnaest tisuća eura

Internacionalna esports platforma Good Game Global organizira drugo po redu Good Game Liftoff natjecanje za mlade startupe. Prijave za prvo regionalno nadmetanje u poduzetničkim idejama s nagradnim fondom od 14.000 eura su otvorene, a mogu se prijaviti sudionici iz Slovenije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije. Rok za prijavu putem web stranice https://liftoff.good.game je 15. studeni.

Good Game Liftoff je natjecanje namijenjeno studentima preddiplomskih, diplomskih i postdiplomskih studija sveučilišta i ostalih visokoškolskih ustanova, te mladim poduzetnicima s proizvodom ili uslugom u predinkubacijskoj, inkubacijskoj ili kasnijoj fazi razvoja. Sudjelovanje na Good Game Liftoffu je besplatno, a ove je godine dobna granica za članove timova podignuta s 25 na 30 godina. Došlo je i do promjena u stručnom žiriju, u kojem će Sloveniju predstavljati Darko Dujić, CEO tvrtki Ceneje.si i Heureka, dok su ostali članovi predstavnici uspješnih kompanija iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Novi izazovi

“Good Game Liftoff je odličan projekt, no ono što me ponajprije potaknulo na uključivanje je njegova pozitivna atmosfera koja se obraća mladima i poziva ih na proaktivnost, razmjenu mišljenja, razvijanje natjecateljskog duha. Svi mi koji smo prošli otvaranje svog biznisa znamo koliko je to izazovno, ali i da nema većeg zadovoljstva no što je pokretanje vlastitog startupa. Radujem se izazovima koji nam slijede” – izjavio je Darko Dujić.

Kao i do sada, proces natjecanja sastoji se od tri faze. Prijave zaprimljene do 15. studenog bit će evaluirane od strane stručnog žirija prema tri skupine kriterija: kreativnosti, originalnosti i inovativnosti; skalabilnosti i izvedivosti i detaljnosti priložene dokumentacije. Po završetku inicijalne evaluacije žiri odabire devet najboljih projekata koji idu u finale, dok će desetog finalistu izabrati publika svojim glasovima. Finale natjecanja održat će se 4. prosinca u Algebra Labu u Zagrebu, gdje će stručni žiri proglasiti pobjednički tim koji osvaja novčanu nagradu u vrijednosti 14.000 eura. Jedina obveza pobjednika natječaja je da ako njihov startup uspije u razvoju i dosegne milijun eura tržišne vrijednosti, obvezni su donirati vrijednost osvojene nagrade nekom novom projektu mladih poduzetnika.