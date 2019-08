NASTAVNICA ZADATKOM RASPLAKALA RAZRED: ‘Ova vrećica visi na vratima da bi ih naučila vrijednu lekciju’

Čula je stvari kao što su: samoubojstvo, roditelji u zatvoru, droga u obitelji, ostavljeni od strane roditelja, smrt, rak, gubitak kućnih ljubimaca…

Karel Loewe već 22 godine predaje engleski jezik u srednjoj školi u Oklahomi. Na Facebooku je podijelila zadatak iz aktivnosti koju je odradila sa svojim učenicima prvoga dana škole. Njezina objava brzo je postala viralna te je u samo tri dana podijeljena više od 335.000 puta.

Umjesto da samo profesionalno odradi svoj posao, ova nastavnica svojim je učenicima, koji su u osjetljivoj životnoj dobi, željela na slikovit način približiti problem s kojim se susreće svaki čovjek, a to je emocionalni teret.

Za tinejdžere, čija se tijela, um i duh razvijaju nevjerojatno brzim tempom, činjenica da mogu podijeliti svoje emocionalne nemire može biti od nevjerojatne pomoći. No, mnoga djeca nemaju mjesto na kojemu osjećaju potporu i zaštitu. Učionica gospođe Loewe postala je upravo takvo mjesto.

‘The Baggage Activity’

Ova je nastavnica podijelila fotografiju plastične vrećice napunjene zgužvanim papirima, a u objavi je napisala o čemu je zapravo riječ.

“S ovime sam započela svoju 22. godinu podučavanja u srednjoj školi. Jučer je bio vjerojatno jedan od najznačajnijih dana koje sam ikada proživjela. Isprobala sam novu aktivnost koju sam nazvala ‘The Baggage Activity’. Pitala sam djecu što znači imati emocionalni teret, a oni su uglavnom rekli da su to loše stvari koje nosite na svojim ramenima”, započela je nastavnica svoj podulji status na Facebooku.

“Zamolila sam ih da na komad papira napišu što ih muči, što im je na duši, što ih boli itd. Na papiru ne smiju pisati imena. Zatim da zgužvaju papir i bace ga. Svatko od njih je zatim trebao uzeti komad papira i naizmjenice su naglas čitali što je njihov kolega napisao. Ja bih poslije svakog pitala tko je to napisao, ako želi reći”, objasnila je Loewe.

Čula je stravične tajne

“Nikada nisam bila toliko dirnuta do suza kao kad su se ova djeca otvorila i podijelila svoje probleme s razredom. Čula sam stvari kao što su: samoubojstvo, roditelji u zatvoru, droga u obitelji, ostavljeni od strane roditelja, smrt, rak, gubitak kućnih ljubimaca (jedan je rekao da je njegov skočimiš uginuo jer je bio debeo, a mi smo se hihotali) i tako dalje”, navela je.

“Djeca koja su čitala plakala su jer je ono što su čitali bilo teško. Učenik koji je to podijelio (ako je odlučio reći da je to on) bi isto ponekad zaplakao. Bio je to emocionalno iscrpljujuć dan, ali čvrsto sam uvjerena da će moja djeca osuđivati druge malo manje, voljeti malo više i opraštati malo brže”, poručila je divna profesorica Loewe.

“Ova vrećica visi na mojim vratima kako bi ih podsjetila da svi nosimo teret. Ostavit ćemo ga na vratima. Kad su odlazili, rekla sam im da nisu sami, da su voljeni i da jedni drugima čuvamo leđa. Počašćena sam što sam njihova nastavnica”, zaključila je svoje dirljivo obraćanje na Facebooku.