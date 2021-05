NAŠA VIZIJA SVEMIRA JE – POTPUNO POGREŠNA? Novo otkriće astronoma moglo bi vam nepovratno uništiti djetinjstvo

Kozmolozi su se desetljećima pitali je li struktura svemira zapravo fraktal, odnosno izgleda li jednako bez obzira na veličinu. Nakon niza opsežnih istraživanja galaksija, znanstvenici napokon imaju odgovor – ne, ali na neki način, piše LiveScience.

Početkom 20. stoljeća astronomi su počeli shvaćati da je svemir nezamislivo prostran. Također su saznali da možemo vidjeti raštrkane galaksije, kako bliže, tako i udaljene. Tako se logički postavilo pitanje – postoji li određeni obrazac u rasporedu galaksija ili je potpuno slučajan?

U početku je sve ukazivalo na to da se radi o slučajnom rasporedu. Astronomi su vidjeli velike nakupine galaksija, od kojih svaka sadrži tisuću ili više galaksija. Bilo je i puno malih skupina galaksija i onih koje su bile odvojene. Nametao se zaključak kako ne postoji sveobuhvatan obrazac rasporeda galaksija.

Astronomi su dugo vjerovali u tzv. “kozmološki princip”, odnosno da je svemir uglavnom homogen (otprilike isti na svim mjestima) i izotropan (otprilike isti bez obzira na smjer u kojem gledate). Gomila galaksija i grupa galaksija uklapala se u taj princip.

No, kasnih 1970-ih proučavanje galaksija postalo je dovoljno sofisticirano da se otkriju neki uzorci u njihovu rasporedu. Osim grupa galaksija, postojale su duge i široke galaksije, ali i praznine. Astronomi su to nazvali kozmičkom mrežom, što je izravno kršilo kozmološki princip budući da veliki dijelovi svemira nisu izgledali kao drugi veliki dijelovi svemira.

