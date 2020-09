NAŠ CIJENJENI ZNANSTVENIK S OXFORDA: ‘Koronavirus će možda biti nemoguće iskorijeniti. Bit će dugo među nama’

‘Sigurno će doći do drugog vala, tako da se trebamo pripremiti za jesen i zimu’

Profesor molekularne biologije s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Oxfordu Kristijan Ramadan rekao je za N1 kako kako je teško prognozirati kako će se razvijati situacija s pandemijom koronavirusa ove jeseni. “Sigurno će doći do drugog vala, tako da se trebamo pripremiti za jesen i zimu”, dodao je.

Prema njegovim saznanjima trenutno je devet različitih cjepiva u kliničkoj fazi tri. “Cjepiva koja su došla do faze 3 su relativno sigurna. S cjepivom na Oxfordu je bio mali problem jer smo imali jednu neželjenu pojavu kod jednog volontera u Ujedinjenom Kraljevstvu. Na deset tisuća volontera koji su se cijepili, ako se pojavi jedna neželjena pojava i ako se to projicira na cijelo čovječanstvo, to može biti problem. Mislim da je dobro kod oxfordskog cjepiva jest da se sve radi transparentno i da se može doći do svih podataka”, rekao je Ramadan.

Kaže da je cilj napraviti cjepivo koje prvenstveno neće biti štetno, a drugi cilj je da zaštiti čovječanstvo od koronavirusa. “Pretklinička istraživanja na različitim životinjama su se relativno pokazala dobra. Od cjepiva je cilj stvoriti da se stvori imunitet koji bi nas štitio od virusa. To je glavna svrha cjepiva – da se zarazna bolest ne može širiti dalje”, rekao je te dodao da je starija populacija najugroženija i da njih moramo cijepiti.

Govori li Trump gluposti?

Od devet različitih cjepiva, koja su bazirana na različitim tehnologijama, ne znamo koje će pokazati najbolje rezultate, napominje Ramadan. “Može se dogoditi da će nekoliko njih biti super uspješni i da budu podređeni određenim grupacijama ljudi. Može se dogoditi da jedno cjepivo bude pogodnije za starije ljude, drugo za mlađe ljude, ali prvi uvjet je da bude sigurno za sve.”

Komentirao je i najave Donalda Trumpa da će u Americi cjepivo biti u masovnoj distribuciji do kraja godine. “Donald Trump je masu puta govorio gluposti, moguće je da i sad govori gluposti. Moguće je da se odobri američko cjepivo, ako ono ne pokaže nakon mjesec dana neke posljedice po ljudsko zdravlje. Volonteri moraju doći u privatni kontakt s infekcijom. Treba se usporediti grupe jer imate ljude koji su cijepljeni s placebom, fiziološkom otopinom. Trebat će vrijeme proći da bi se došlo do svih podataka”.

Bit će ga nemoguće iskorijeniti?

Upitan bi li se cijepio ruskim ili kineskim cjepivom, kaže da se ne bi cijepio prije nego što dođu rezultati kliničke faze 3. “Ni rusko ni kinesko niti oksfordsko cjepivo, ja ga osobno ne bih odobrio niti se cijepio njime”. Kaže kako bi prema nekim osnovnim epidemiološkim parametrima, jedno 60 do 70 posto čovječanstva trebalo biti cijepljeno da bi se bolest zaustavila te je poručio da prvo treba cijepiti najugroženije skupine.

Smatra da će koronavirus biti možda nemoguće iskorijeniti. “Pandemija HIV-a traje već 30 godina, ali smo pronašli lijekove i možemo ga liječiti. Koronavirus je ušao u populaciju i bit će dugo među nama. Mnogo stvari će se promijeniti i u našem ponašanju i sigurno će jako zahvatiti našu skoru budućnost”, rekao je Ramadan.

