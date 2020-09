NARUČIO JE STARIJU PROSTITUTKU, A NA VRATIMA MU SE POJAVILO POZNATO LICE: ‘Bilo je neugodno, ali ipak smo spavali zajedno’

James je samo vidio fotografije tijela eskort dame prije nego što ju je platio, što je zažalio kada mu je pokucala na vrata

Britanac James vojnik je već šest godina, a zbog česte odsutnosti teško mu je održati veze s djevojkama. Nedostaju mu dodiri, odnosno fizička komponenta veze, pa već neko vrijeme angažira eskort dame kako bi s njima barem nakratko odagnao usamljenost.

Zabavne i seksi noći postale su dio njegove rutine, sve dok se jedne noći na njegovim vratima nije pojavila eskort dama koju je poznavao. Točnije, radilo se o majci njegovog najboljeg prijatelja. Prilikom rezervacije vidio je samo njeno tijelo, a ne lice, zbog čega se šokirao kada je vidio tko mu je pozvonio na vrata.

“Kada platim usluge eskort dama to znači da mogu zadovoljiti svoje seksualne potrebe bez obaveza. Ako mene pitate, koristim svoju jedinstvenu situaciju najbolje što mogu”, priznao je James za Mirror.

Oduvijek je bio slab na starije žene pa je odlučio angažirati damu koja je nalikovala seksi ravnateljici. “Nije pokazala lice na fotkama, već tijelo. Ipak, pozornost mi je privukla onim što je napisala da će raditi”, rekao je mladić.

Neugoda ih nije omela

Kada je otvorio vrata šokirao se i nije znao što da radi, no prijateljeva majka preuzela je kontrolu nad situacijom i pravila se kao da se ne poznaju. “Očito me jako privlačila. Bio je to čudan slijed događaja, ali samo je poraslo uzbuđenje. Želite ono što ne možete imati, a ja sam znao da ne mogu nastaviti. Unatoč neugodi ipak smo spavali zajedno. Nije bilo puno razgovora, odmah smo prešli na stvar”, priznao je.

Ipak, nakon seksa složili su se kako moraju čuvati tu tajnu i da James nikada ne smije reći prijatelju što se dogodilo.

Da bi cijela situacija bila još neugodnija, njegov prijatelj koristi istu agenciju za eskort dame kao i on. “Često se brinem da on ne angažira vlastitu majku. Moje iskustvo ne bi bilo toliko grozno kada bi se to dogodilo”, uvjeren je James.

Cijela zavrzlama nije mladića nagnala da se na neko vrijeme odrekne eskort usluga, već je samo oprezniji pri rezervacijama.